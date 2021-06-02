友邦新推自選貨幣儲蓄保險 攻留學生家長

然而，產品的貨幣選項中，沒有包括升學移民的熱門貨幣英鎊，友邦香港及澳門業務策略及財富管理總經理謝佩蘭表示，產品設計需視乎該貨幣的投資回報，能否支持客戶的期望，該行有留意貨幣的發展走勢，會考慮加推其他貨幣。至於是否因為移民需求增加，推出多種貨幣產品，謝佩蘭表示產品向客戶提供靈活彈性，以適應不同人生階段。

40年潛在內部回報率6厘

友邦策劃部部門主管馮偉成補充，若日後加推其他貨幣，現時投保的客戶亦可選擇新貨幣。他指產品40年的潛在內部回報率為6厘，現時在低利率環境下，產品非保證回報的部分會較大。

今年港擬招聘6000人迎通關

首季中港通關仍然受阻，內地訪客業務繼續冰封，謝佩蘭表示，本地客戶有330萬個，對醫療的需求上升，期內自願醫保和延期年金有不錯的升幅。澳門在去年開關後，內地訪客業務今年首季佔友邦澳門年化新保費約三分之一，謝佩蘭指該行在港澳兩地皆有擴充人手，今年在本港招聘目標6000人，並為通關作好準備。