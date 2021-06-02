內地研設新平台接管華融 連同其他資管公司 或引新專業投資者

明報記者 陳偉燊

彭博引述消息人士稱，在部分官員看來，設立控股公司有利於促進財政部作為政府監管部門和股東出資人的角色分離，理順監管職能，並向華融等四大資產管理公司引入更專業的管理文化和公司治理。當中的討論還涉及是否引入新的專業投資者，並相應攤薄財政部目前在四大資產管理公司的持股比例。監管部門尚待更高決策層就華融相關應對方案作出指示，所以最終決定仍然存在變數。

彭博：有官員認為控股公司利監管

華融目前仍在停牌中，待披露2020年度業績，儘管其對外聲稱債務按期兌付，但是其境外的美元永續債及部分債券的二手市場價格已明顯受壓。財政部及華融等均未有回應彭博的查詢。

內地早年仿效外國金融市場成立資產管理公司吸納銀行壞帳的經驗，在1999年內成立信達（1359）、東方、長城及華融4家國有資產管理公司，分別接收建設銀行（0939）、中國銀行（3988）、農業銀行（1288）及工商銀行（1398）逾1.4萬億元人民幣不良資產，並且由國家財政部各出資100億元人民幣作為發起資本。該4家公司更於2016年由政策性國有公司，實行股份制，並且由原先協助處理國有銀行壞帳，進一步商業化經營，涉足證券、銀行、保險甚至地產等行業，藉此增加處置不良資產的手段。信達及華融更分別於2013年及2015年落實上市。

華融仍停牌 待披露2020年度業績

不過，華融因為前董事長賴小民涉貪，加上公司本身參與大量高風險投資，致需要等待落實方案，處理債務問題。有別於中央企業不是隸屬於國資委，就如四大國有銀行般由中央匯金管理，4家國有資產管理公司的控股權目前仍然直屬財政部。