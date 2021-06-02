經濟

恒大物業股東擬配股 套現最多45億

【明報專訊】據銷售文件顯示指出，去年12月2日才上市恒大物業（6666），上市半年後，即有股東擬將手上的2.7億股配售，是次配售更有權加碼1.9億股，合共最多4.6億股。消息指是與大股東恒大集團（3333）沒有聯繫的股東出貨。今次配售作價每股9.8元，較其昨日收市價11.18元折讓12.3%，套現26.46億元至45.08億元。

較昨收市價折讓12.3%

恒大物業昨日收報11.18元，見3個月低位，過去3個月累計下跌34.24%，不過較去年上市的招股價8.8元，仍然有溢價27.05%。配售價9.8元則較招股價，尚有11.36%溢價。

恒大集團在去年轉售恒大物業上市前28.061%股權予華人置業（0127）執行董事陳凱韻（甘比）、華泰國際大灣區投資、中信資本關聯方、騰訊（0700）、農銀國際、集團副主席夏海鈞及利福國際（1212）等14名投資者，套現235億元。其持股會劃作公眾持股，但是會受去年8月13日起訂立的投資者協議後規範，同樣在公司實現上市後6個月起，可解除禁售限制。

基石投資者禁售期限制已過

到恒大物業去年尾上市時，更進一步配售予京基集團、中國聯塑及元亨投資等21名基石投資者，涉資72.04億元，持有擴大後股本7.57%，並受6個月禁售期限制。該等基石投資者的持股亦剛好在該股上市半年後，持股不再受禁售期限制。

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