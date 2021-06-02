經濟

新增房產貸款比例高 銀保監將實施名單制

【明報專訊】中國銀保監統信部副主任劉忠瑞（圖）昨日在新聞發布會上表示，自從去年12月下旬宣布建立銀行的房地產貸款集中度管理制度，目前政策實施效果初步顯現，但執行過程中也發現新問題，有部分地方中小銀行利用大型銀行退出的時機，爭搶房地產貸款市場份額，房地產貸款增速較快，令房地產貸款集中度有所上升。劉忠瑞強調，銀保監高度重視這一問題，會對新增房地產貸款比例較高的銀行實施名單制管理，督促這些銀行落實房地產金融調控要求，合理控制房地產貸款增速。對限期整改不到位的，將進一步採取更加嚴厲的監管措施。

銀行房貸增幅8年新低

劉忠瑞又稱，房地產貸款集中度管理制度實施半年以來，截至4月底，銀行業金融機構房地產貸款集中度按年下降0.5個百分點，6家國有大型銀行全部實現房地產貸款集中度下降。

銀保監副主席梁濤表示，截至4月底，銀行業的房地產貸款按年增長4.5%，增幅為8年新低。房地產信托餘額和投向房地產的非標資產、理財產品規模也持續下降，其中投向房地產的理財產品規模亦按年下降36%。

另一方面，人行昨日就反洗錢法修訂草案公開徵求意見，草案提出，地產開發商、地產中介，以及從事貴金屬現貨交易的特定非金融機構，在從事特定業務時應參照金融機構的相關要求履行反洗錢義務。

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