新增房產貸款比例高 銀保監將實施名單制

銀行房貸增幅8年新低

劉忠瑞又稱，房地產貸款集中度管理制度實施半年以來，截至4月底，銀行業金融機構房地產貸款集中度按年下降0.5個百分點，6家國有大型銀行全部實現房地產貸款集中度下降。

銀保監副主席梁濤表示，截至4月底，銀行業的房地產貸款按年增長4.5%，增幅為8年新低。房地產信托餘額和投向房地產的非標資產、理財產品規模也持續下降，其中投向房地產的理財產品規模亦按年下降36%。

另一方面，人行昨日就反洗錢法修訂草案公開徵求意見，草案提出，地產開發商、地產中介，以及從事貴金屬現貨交易的特定非金融機構，在從事特定業務時應參照金融機構的相關要求履行反洗錢義務。