經濟

恒大5月份銷情放緩 按年升6%

【明報專訊】龍頭內房中國恒大（3333）5月份銷情見放緩，中國恒大5月份合約銷售額638.6億元（人民幣‧下同），按年升6%；首5個月的合約銷售額為2851.6億元，按年增4.5%。集團5月份銷售回款額518.1億元，首5個月累計實現銷售回款額2507.4億元，按年增6.1%。

富力銷售額逾122億

至於富力（2777）5月份銷售收入共約122.1億元，按月升26%，按年升8%；首5個月的總銷售收入約524.7 億元，按年升34%。另有部分中小內房銷售仍維持雙位數增速，當中合景泰富（1813）公布，5月份合約預售額為113.01億元，按年增加23.5%。合景泰富首5個月的合約銷售額為458.72億元，較2020年首5個月的287.03億元按年升59.8%。

佳兆業銷售額按年升30%

佳兆業（1638）5月份的合約銷售額為118億元，按年升30.4%，首5個月合約銷售額為539.79億元，按年升99.5%；而當代置業（1107）5月份合約銷售額為41.5億元，按年升23.9%，首5個月的合約銷售額為170.3億元，按年升62.7%。

上述5家內房股價昨走勢各異，中國恒大升1.89%，收報11.86元（港元‧下同）；富力升0.6%，收報9.83元；合景泰富升1.34%，收報12.1元；佳兆業跌1.12%，收報3.53元；當代置業無升跌，收報0.78元。

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