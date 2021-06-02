澳門5月賭收按年增長5倍 勝預期

賭收增長理想，刺激濠賭股股價昨日普遍做好，當中升幅最大為銀河娛樂（0027），全日升3.34%；升幅最小為美高梅中國（2282），亦升0.65%。

廣東疫情重來 料訪澳旅客減少

不過，隨着最近廣州的新冠疫情出現反覆，澳門特首賀一誠昨日在澳門回應傳媒時表示，廣州部分航班停飛，對恢復旅客來澳有一定影響。旅遊局長文綺華亦指出，廣東省的疫情反覆，即時影響入境訪澳旅客數目，前日及昨日入境的旅客只有1.6萬人次及2萬人次，比5月份日均2萬至3萬人次有所下降。他們會密切留意廣東疫情發展，料將直接影響暑假來澳的旅客量。

瑞信發表報告稱，澳門5月份賭收符合預期，並反映五一黃金周的需求反彈帶動，不過，五一檔期日均賭收由原先的6.3億元，其後3天跌回至平均3.4億元，以及往後日均2.7億元水平。月內貴賓廳賭收少於20億元，跌5%，反之中場賭收有約25%增長，達到70億元。隨着廣東疫情反彈，該行預期檢疫措施短期內難以放寬，並預期6月份的賭收增長較慢，料會回落至4月份約84億元的賭收水平。