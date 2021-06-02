經濟

澳門5月賭收按年增長5倍 勝預期

【明報專訊】澳門博彩收入連續3個月錄得按年增長，並且新冠疫情去年1月爆發以來，首度再破百億元大關。澳門博彩監察協調局昨日公布，5月份博彩收入104.45億元（澳門元‧下同），按年增長4.92倍，優於市場預期，按月升24.33%。今年首5個月，博彩收入424.87億元，按年增長28.7%。

賭收增長理想，刺激濠賭股股價昨日普遍做好，當中升幅最大為銀河娛樂（0027），全日升3.34%；升幅最小為美高梅中國（2282），亦升0.65%。

廣東疫情重來 料訪澳旅客減少

不過，隨着最近廣州的新冠疫情出現反覆，澳門特首賀一誠昨日在澳門回應傳媒時表示，廣州部分航班停飛，對恢復旅客來澳有一定影響。旅遊局長文綺華亦指出，廣東省的疫情反覆，即時影響入境訪澳旅客數目，前日及昨日入境的旅客只有1.6萬人次及2萬人次，比5月份日均2萬至3萬人次有所下降。他們會密切留意廣東疫情發展，料將直接影響暑假來澳的旅客量。

瑞信發表報告稱，澳門5月份賭收符合預期，並反映五一黃金周的需求反彈帶動，不過，五一檔期日均賭收由原先的6.3億元，其後3天跌回至平均3.4億元，以及往後日均2.7億元水平。月內貴賓廳賭收少於20億元，跌5%，反之中場賭收有約25%增長，達到70億元。隨着廣東疫情反彈，該行預期檢疫措施短期內難以放寬，並預期6月份的賭收增長較慢，料會回落至4月份約84億元的賭收水平。

上 / 下一篇新聞

金管局要求銀行前線員工打疫苗 銀行兩周內上報人數 工會憂不打針被處分
金管局要求銀行前線員工打疫苗 銀行兩周內上報人數 工會憂不打針被處分
證監促持牌法團鼓勵關鍵職能員工接種疫苗
證監促持牌法團鼓勵關鍵職能員工接種疫苗
多家銀行響應 推額外「打針假」
多家銀行響應 推額外「打針假」
恒地員工打齊兩針 可獲4天假期
恒地員工打齊兩針 可獲4天假期
iBond昨首日開售 4券商錄逾14億元認購額
iBond昨首日開售 4券商錄逾14億元認購額
美團重上300元 恒指升穿4月高位
美團重上300元 恒指升穿4月高位
4月零售連升3個月 業界冀下半年通關 總銷貨價值升12.1% 遜預期
4月零售連升3個月 業界冀下半年通關 總銷貨價值升12.1% 遜預期
恒大5月份銷情放緩 按年升6%
恒大5月份銷情放緩 按年升6%
新增房產貸款比例高 銀保監將實施名單制
新增房產貸款比例高 銀保監將實施名單制
新鴻基沽清光大新鴻基 將停用「新鴻基」名稱
新鴻基沽清光大新鴻基 將停用「新鴻基」名稱
恒大物業股東擬配股 套現最多45億
恒大物業股東擬配股 套現最多45億
藥監局要求第三方平台 藥品網絡銷售嚴格把關
藥監局要求第三方平台 藥品網絡銷售嚴格把關
內地研設新平台接管華融 連同其他資管公司 或引新專業投資者
內地研設新平台接管華融 連同其他資管公司 或引新專業投資者
友邦新推自選貨幣儲蓄保險 攻留學生家長
友邦新推自選貨幣儲蓄保險 攻留學生家長
5月現樓按揭登記增22% 匯豐重奪市佔率一哥
5月現樓按揭登記增22% 匯豐重奪市佔率一哥
需求料大增 OPEC+同意續增產 疫情退 紐約期油兩年半新高
需求料大增 OPEC+同意續增產 疫情退 紐約期油兩年半新高
疫苗接種理想 英鎊兌美元創3年高
疫苗接種理想 英鎊兌美元創3年高
炒股平台羅賓漢IPO前 提名3新董事
炒股平台羅賓漢IPO前 提名3新董事
張兆聰：汽車股轉強 首選比亞迪
張兆聰：汽車股轉強 首選比亞迪
植耀輝：持續燒錢 看淡美團前景
植耀輝：持續燒錢 看淡美團前景
技術取勝：信利倘回調宜守1.6元
技術取勝：信利倘回調宜守1.6元
國泰招聘本地機師 應徵者須打齊兩針
國泰招聘本地機師 應徵者須打齊兩針
劉思明：新能源概念回暖 福耀可吼
劉思明：新能源概念回暖 福耀可吼
周顯：京東物流上市日跌太少
周顯：京東物流上市日跌太少
湯文亮：「魚蛋論」抗疫
湯文亮：「魚蛋論」抗疫
柏傲莊III加推149伙 折實均呎21368元 個別加價近5% 周六首輪開售331伙
柏傲莊III加推149伙 折實均呎21368元 個別加價近5% 周六首輪開售331伙
桂洪紅磡曼翹 開放式戶186呎起
桂洪紅磡曼翹 開放式戶186呎起
昇悅居海景2房重上逾千萬元大關
昇悅居海景2房重上逾千萬元大關
仲量聯行料移民潮難扭轉供求失衡 樓價仍穩
仲量聯行料移民潮難扭轉供求失衡 樓價仍穩
鄧成波家族昨沽最少4舖 套現近4億
鄧成波家族昨沽最少4舖 套現近4億
太古地產800萬推動全民接種疫苗
太古地產800萬推動全民接種疫苗
永義3億統一紅磡漆咸道北舊樓業權
永義3億統一紅磡漆咸道北舊樓業權
宏利資管黃惠敏：疫苗重啟經濟 房託看好
宏利資管黃惠敏：疫苗重啟經濟 房託看好