4月零售連升3個月 業界冀下半年通關 總銷貨價值升12.1% 遜預期

明報記者 蕭嘉聰

今年首4個月計，零售業總銷貨價值的臨時估計上升8.5%，銷貨數量臨時估計上升8.1%，截至4月底的3個月總銷貨價值較先前3個月跌2.8%。

周生生（0116）大中華營運總經理劉克斌指出，雖然今年2月、3月本地消費有所復蘇，但始終行業較依賴內地旅客，佔一半生意，加上疫情影響本地購買力，因此較2019年相比仍「差好遠」。

周生生盼下半年婚嫁回復正常

他又稱，行業現時寄望疫情保持穩定，下半年婚嫁活動回復正常，嫁妝及送禮需求上升，增添一線生機。至於暑假將派發電子消費券，劉克斌相信，用於購買奢侈品的比例不大，主要受惠類別是日常用品，周生生接獲的查詢不多，但仍會針對消費券推出優惠。

香港化粧品同業協會監事長何紹忠認為，現時的升幅「唔係咁好」，只是因為去年停業、基數較低所致，行業仍面對沒有跨境遊客的難題，最重要仍是通關。現時疫苗接種成為通關的關鍵之一，他認為，情况講求整體配合，例如不同人的健康因素等，如果北區的業主預計快將通關，企硬不再減租，對化妝品行業亦有影響。

香港零售管理協會預計，如果香港不再爆發新一波疫情，跨境旅遊繼續受限制，電子消費券可推動消費情緒轉趨積極，下半年以及全年將錄得中至高單位數增長。

零售協會料電子消費券可推動消費

高盛報告指出，港4月零售按月計仍然疲弱，受基數較高影響，升幅有所放緩。主要類別方面，4月耐用消費品及珠寶首飾及鐘表按月有所收縮，其他消費品、百貨公司及超市的零售額增長溫和，食品和飲料的反彈幅度最大。

細分項目方面，珠寶首飾、鐘表及名貴禮物按年升幅最大，達93.2%；服裝上升64.7%；鞋類、有關製品及其他衣物配件升36%；不過，超級市場貨品的銷貨價值按年下跌12.7%；食品、酒類飲品及煙草跌3.7%；百貨公司貨品就由3月的正增長，轉至下跌22.2%。