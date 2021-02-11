美團重上300元 恒指升穿4月高位

ATM齊漲 北水終止淨流出

其他藍籌科技股亦造好，阿里巴巴升逾3%，收報218.2元；騰訊升1.5%至628元。另外，友邦（1299）亦收升逾1%，匯控（0005）則午後倒升，收報49.75元，升0.9%。

在科技股帶領下，恒指於6月首個交易日以29,468點收市，升316點或1.08%，創3月3日後收市新高，亦升穿4月的即市高位，成交額逾1569億元。國指升101點或0.93%，報10,990點；科指跑贏大市，收報8305點，升2.48%。北水昨日亦錄得52.95億元淨流入，終止連續3日流出，其中美團有近27億元淨流入；騰訊亦有16.3億元淨流入。

截至今晨零時，恒指夜期報29,254點，低水214點。

此外，恒指公司周一公布，上周五（5月28日）掛牌的京東物流（2618） 符合快速納入規則，將於下周四（6月10日）收市後被納入恒生綜合指數，6月11日起生效。即京東物流有望納入港股通名單。京東物流昨日收報45.8元，升10.2%。

申洲遭降評級 股價跌近4%

另一方面，越南爆發新一波疫情需要收緊防疫限制，在越南擁有廠房的申洲國際（2313）被大和降評級。大和指出，越南疫情轉差對申洲有負面影響，因越南是申洲第二大生產基地，因此將今年申洲盈利預測下調2%。申洲昨跌3.9%，為表現最差的恒指成分股。