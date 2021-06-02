經濟

iBond昨首日開售 4券商錄逾14億元認購額

【明報專訊】香港第8批通脹掛鈎債券（iBond）（4246）昨首天接受認購，多家銀行及券商指客戶反應熱烈。綜合耀才（1428）、輝立、信誠及富途4家券商的資料，合共錄得逾14億元認購金額。

渣打：認購金額宗數升逾倍

匯豐、中銀香港（2388）及渣打等3家發鈔行皆表示，首日認購金額及宗數俱較去年第7批iBond開售首日上升；當中渣打更稱，首日金額及宗數錄得超過一倍升幅。

匯豐表示，大部分申請均經數碼渠道進行，其中透過流動理財的認購佔多數，而申請認購貸款的客戶人數多於去年。該行推出12日的認購iBond貸款優惠，貸款年利率為0.9厘，即每5萬元貸款，全期利息約14.8元。最低貸款金額5萬元，最高貸款金額為10萬元。

恒生逾七成認購客經網銀認購

恒生銀行（0011）表示，首日總認購人數及總認購金額皆比去年升逾五成，當中超過七成客戶透過網上銀行認購。信銀國際指出，首日接獲認購金額及人數與上一批情况相若，最高認購金額暫為85萬元，平均認購金額約10萬元。招商永隆銀行則表示，認購金額比去年首天增長兩倍，今次經該行電子渠道認購佔47%。

券商方面，耀才證券執行董事兼行政總裁許繹彬表示，首日近7500人認購，總認購金額近4億元，客戶普遍認購3至5手，暫見到客戶最高認購20手，由於iBond屬公平分配機制作分配，若以最高發行200億元計算，以去年50萬人申請推算，建議客戶認購4至5手。

券商籲「全家總動員」認購

輝立證券企業融資主任陳英傑表示，首天接超過1萬人認購，認購額超過5億元，平均每人認購約5至6手。

信誠證券聯席董事張智威稱，有7628名客戶認購，認購金額約3億元，與上一批差不多。張指坊間大多提供100%孖展及零利息優惠，他建議「全家總動員」認購。

富途表示，截至昨午5時，共接獲逾3700名客戶認購，總認購金額逾2億元。

相關字詞﹕富途 信誠 輝立 耀才 渣打銀行（香港） 中銀香港 恒生銀行 匯豐銀行

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