恒地員工打齊兩針 可獲4天假期

預告續增持美麗華

新冠疫情肆虐，李家誠稱，集團旗下酒店的出租率受疫情影響較多，一般出租率只有30%至40%，到周末時才有70%，平日只有20%至30%。不過，隨着較早前增持美麗華（0071）至超過五成後，他指出，集團長遠會逐步增持美麗華，並且看好美麗華前景及多元化業務，不會急切收購或展開其他行動。李家傑補充，集團未有計劃增持系內其他公司如煤氣（0003）及小輪（0050）。隨着恒地持股33%的恒艾健康旗下內地健康產業園落實發展，李家傑表示，這可以提供空間，供集團嘗試新發展。

對於政府推出中環海濱商業扡招標，李家誠指有興趣參與。他亦對香港樓市看法頗為正面，並謂集團今年售樓理想，盼完成銷售目標。李家傑又稱，恒地多年來盡快及不停將手上農地轉為熟地，儘管政府出手收回部分新界土地，他認為，若用來做基建設施及公屋，他們基於公衆利益亦會贊成及同意，集團未有因此遇上損失。至於恒地何時恢復送紅股，副主席林高演表示將視乎業績而定。