經濟

多家銀行響應 推額外「打針假」

【明報專訊】金管局要求銀行引入額外的有效措施，以鼓勵銀行全體員工接種新冠疫苗。多家銀行響應，為員工提供額外兩天疫苗假期。

匯豐表示，一直有彈性處理工作安排，盡量便利員工接種疫苗，為響應政府呼籲，該行將為員工提供額外兩天疫苗假期，以支援及鼓勵員工接種疫苗。恒生銀行（0011）亦表示，該行將為員工提供額外兩天疫苗假期。渣打亦稱，員工每注射一劑疫苗，將可獲得一天有薪假期，即員工總共可獲兩天「打針假」。

中銀香港（2388）表示，該行向接種疫苗的員工提供額外兩天疫苗假期；該行早前已為了方便員工接種疫苗而作出特別安排，讓員工可按需要在工作時間內前往接種疫苗，當天不用上班，接種疫苗後如有需要，可留家休息，不扣除假期。

花旗銀行回應時稱，一向有便利措施，方便員工接種新冠疫苗，包括讓員工提早下班以接種疫苗及於接種疫苗後回家休息，員工於接種疫苗後若身體不適，可申請有薪病假。

建行亞洲推信用卡免找數抽獎

建行（亞洲）宣布，將推出抽獎，向已接種新冠疫苗的客戶送出信用卡免找數簽帳額。該行指所有已接種首劑疫苗的客戶，於本月下旬起登記，可參加大抽獎，得獎名額逾500個，頭獎可獲12.8萬元信用卡免找數簽帳額，若客戶已完成接種兩劑疫苗，可獲加倍抽獎機會。

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