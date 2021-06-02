金管局要求銀行前線員工打疫苗 銀行兩周內上報人數 工會憂不打針被處分

明報記者 歐陽偉昉

金管局昨天傍晚再強調，不會要求銀行向當局提交需接種疫苗的個別員工，只要求銀行上報人數。接種名單包括但不限於涉及分行運作、財富管理和商業銀行，以及負責關鍵資訊系統、數據中心、資金和結算等職能。相關員工若未接種疫苗，或因醫療原因不適合接種，便需由本月底起，每兩周進行一次核酸檢測。金管局亦在通告要求銀行，考慮向接種疫苗的員工給予額外假期，和其他合適的鼓勵措施。

銀行須擬定預期接種疫苗名單

金管局總裁余偉文在《匯思》撰文表示，不同地區正討論建立商務及休閒旅遊氣泡，疫苗接種率是重要考慮因素，若香港疫苗接種率繼續落後於紐約、倫敦或新加坡等其他主要國際金融中心，她們因達到群體免疫而能自由出入境，但香港因低接種率未能做到，作為國際金融中心的競爭力便有可能受到影響。

余偉文又稱，其他主要金融市場在疫情極為嚴峻，大規模封城、封關期間，仍預期銀行業會繼續提供必要服務，包括各銀行分行仍需提供日常零售銀行服務，因此本港有必要在銀行前線建立免疫屏障。

余偉文：接種率落後損港競爭力

銀行為掌握預定接種疫苗員工數字，需收集個別員工的接種疫苗情况，兩年前成立的香港金融業職工總會發言人表示，擔心銀行會向因身體狀况，或出於各種原因不願接種疫苗的員工施予懲罰，在工作環境製造恐慌。另外，員工不希望在工作上披露太多個人資訊，擔心銀行會如何使用資料，或產生私隱問題，希望當局就此可增加透明度。

香港金融業職工總會又稱，目前部分銀行已要求前線員工定期進行新冠病毒檢測，希望金管局可給予員工決定接種疫苗的靈活性。發言人又透露，銀行過去多以鼓勵的方式推動員工接種，例如舉辦講座介紹疫苗等，不過近日已有私人銀行向員工查詢是否已接種疫苗。

工會籲讓拒接種員工簽承諾書

屬工聯會贊助會的香港證券及期貨從業員工會財務主任陳勇華認為，銀行前線員工經常接觸市民，接種是無可厚非，認為不應對金管局的通函持負面看法。但陳強調，接種疫苗的決定屬個人意願，政府應以獎勵方式鼓勵接種，避免硬性規定市民打針。

陳勇華又稱，不願接種的前線員工需要自己承擔風險，建議公司可以透過簽署承諾書以保障其利益，以免員工日後因確診而指摘公司。