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小業主阻舖王加連威老道舊樓強拍敗訴

【明報專訊】已故舖王鄧成波家族旗下尖沙嘴加連威老道65至73號舊樓，去年遭小業主入稟要求推翻土地審裁處的強拍令，惟法庭最終判小業主敗訴，並維持原有強拍安排。

原定去年7月強拍 底價逾19億

鄧成波家族收購逾10年、且持有大部分業權的尖沙嘴加連威老道61至73號項目，原於去年7月批出強拍，底價逾19億元，惟拍賣前夕，卻遭小業主向高等法院提出反對，並批出暫緩令。據高等法院最新資料顯示，法庭最終判小業主敗訴，維持原有強拍安排。項目佔地10,840方呎，包括七幢5層高商/住綜合用途樓宇，當中59號與61號共用兩條公用樓梯，而73號則與75號共用另外兩條公用樓梯，但59號及71號則不在強拍範圍。

英皇高陞大樓批強拍 底價2.59億

另外，土地審裁處顯示，英皇國際（0163）於2019年8月申請的上環高陞大樓，最新獲批出強拍令，底價2.59億元。上述物業位於皇后大道西78至80號及荷李活道265至267號，英皇現持有項目約91.89%業權，僅餘下3個單位未能成功收購。項目現為樓齡55年商住物業，佔地約2144方呎，預計可建總樓面約1.9萬方呎，若以底價2.59億元計，每方呎樓面地價約1.36萬元。

高陞大樓參與房屋共享計劃

資料顯示，英皇去年10月公布，與慈善機構新家園協會合作，推出「共•融舍」房屋共享計劃，以象徵式1元租金把上述高陞大樓22個單位租予新家園協會負責營運，為期1年，再分租予有迫切住屋需要或正輪候公屋3年以上的基層人士，單位實用面積由340至390方呎，每個單位標準費用為每月5700元，可容納最多2個家庭或3個同性別同種族的單身人士共住及攤分費用，英皇將負責統籌所有單位的翻新修葺工程，同時獲集團旗下歐化贊助單位內的基本家俬配置，如牀、牀褥、衣櫃及餐桌椅等。

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