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柏傲莊最快今加推逾90伙 周六擬賣300伙

【明報專訊】踏入6月，作為市場焦點的新世界（0017）大圍站柏傲莊III，最快今日加推逾90伙應市；事實上，柏傲莊III的收票走勢可謂勢如破竹，市場消息指過去3日勁收逾1.3萬票，以首張價單182伙計超額70倍。至於5月全月整體新盤成交錄約2150宗，創去年11月錄約2650宗成交後的半年按月新高。

3日暫收逾1.3萬票 超額70倍

新世界發展營業及市務部總監黃浩賢表示，柏傲莊III是次入票人士中，全新入票客人佔約40%、另60%屬去年第四季柏傲莊I、II向隅客，最快今日加推、料涉項目逾一成單位即逾90伙，最快本周六首輪開售約300伙。

逸南加推25伙 個別加價逾2%

其他新盤方面，日前首輪開售開紅盤、全數45伙清袋的恒地（0012）鴨脷洲逸南，昨晚加推3號價單25伙，維持最高6%折扣，包括14伙開放式戶、11伙1房戶，單位折實價452萬至726萬餘元，整批折實均呎為26,247元，部分單位提價約1%至2.5%，25伙折實價計總值逾1.43億元。恒地已上載銷售安排，本周五先到先得形式次輪發售逸南28伙。

另外，恒地同系啟德THE HENLEY I，5月開售至今累售188伙、套現約22.2億元；最新售出兩伙實用分別為380及546方呎的標準戶，成交價逾928萬及1870萬元、實呎2.44萬及3.42萬元。

加多近山特色戶8534萬沽 實呎4.8萬破頂

至於5月熱盤、路勁（1098）及港鐵（0066）等合作的黃竹坑港島南岸晉環，再錄名人入市。土地註冊處顯示，永義國際（1218）創辦人及大股東官永義，5月初以1816.9萬元購入晉環1A座實用612方呎17樓C室，實呎2.96萬元。

事實上，官永義妻子雷玉珠、兒子官俊廷亦有入市該盤，家族共斥逾6355萬元連購該盤3伙。

事實上，港島一手特色戶餘貨不乏承接力；九建（0034）堅尼地城加多近山，透過招標售出53及55樓B室，實用1778方呎連平台特色戶、望維港海景，連車位成交價8534萬元、實呎4.79萬元，料成交價、呎價均創加多利山新高，買家成交期120日。翻查資料，西環一帶住宅最高成交呎價，由英皇（0163）維壹所創，項目一個特色戶成交實呎達5.19萬元。

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