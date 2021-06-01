盈翠月內三破頂 實呎逼2.1萬創紀錄

世宙2房高見748萬 一個月兩破頂

此外，元朗亦錄二手破頂成交。市場消息指出，元朗世宙5座中層H室，實用面積430方呎，2房間隔，以748萬元沽出，實呎17,395元，創屋苑2房新高。原業主2015年587萬元購入，帳面獲利161萬元或27%。資料顯示，對上一個紀錄於本月創下，位於2座高層J室，以730萬元成交，實呎17,176元，新紀錄較舊紀錄高約18萬元或約2%。

將軍澳區內指標屋苑之一的將軍澳廣場，5月全月錄得15宗成交，新近錄得成交價新高個案。

將廣3房1350萬破頂 16年勁賺近千萬

香港置業分區董事劉浩勤指，將軍澳廣場8座中層B室，實用737方呎，採3房連工人套房間隔設計，新近以1350萬元成交，實呎18,318元，打破同類單位5月中以1310萬元所創下的屋苑紀錄，是次成交再將紀錄推高40萬元或約3％。原業主2005年9月以418萬元購入，持貨16年，帳面獲利932萬元或約2.2倍。

二手成交中不乏業主辣稅鬆綁沽貨獲利個案，美聯物業助理區域經理蔡偉傑表示，上述為屯門御半山1A座低層A室，實用312方呎，1房間隔，以558萬元易手，實呎17,885元。原業主2018年5月525萬元購入一手單位，持貨3年，帳面賺約33萬元或約6.2％。