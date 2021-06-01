經濟

香港地產

盈翠月內三破頂 實呎逼2.1萬創紀錄

【明報專訊】多個一手新盤熱銷，但二手市道仍然暢旺，多個屋苑錄破頂成交，當中青衣盈翠半島更一個月內三度打破分層標準戶呎價紀錄。中原高級區域營業經理陳輝麟表示，上述單位為盈翠半島2座高層C室，實用756方呎，3房1套連士多房間隔，新近以1580萬元易手，實呎20,899元，打破上月中實呎20,736元及上月初實呎20,232元的屋苑分層標準戶紀錄，再創屋苑分層標準戶新高。原業主1998年以469.4萬元一手購入單位，帳面獲利1110.6萬元或約2.3倍

世宙2房高見748萬 一個月兩破頂

此外，元朗亦錄二手破頂成交。市場消息指出，元朗世宙5座中層H室，實用面積430方呎，2房間隔，以748萬元沽出，實呎17,395元，創屋苑2房新高。原業主2015年587萬元購入，帳面獲利161萬元或27%。資料顯示，對上一個紀錄於本月創下，位於2座高層J室，以730萬元成交，實呎17,176元，新紀錄較舊紀錄高約18萬元或約2%。

將軍澳區內指標屋苑之一的將軍澳廣場，5月全月錄得15宗成交，新近錄得成交價新高個案。

將廣3房1350萬破頂 16年勁賺近千萬

香港置業分區董事劉浩勤指，將軍澳廣場8座中層B室，實用737方呎，採3房連工人套房間隔設計，新近以1350萬元成交，實呎18,318元，打破同類單位5月中以1310萬元所創下的屋苑紀錄，是次成交再將紀錄推高40萬元或約3％。原業主2005年9月以418萬元購入，持貨16年，帳面獲利932萬元或約2.2倍。

二手成交中不乏業主辣稅鬆綁沽貨獲利個案，美聯物業助理區域經理蔡偉傑表示，上述為屯門御半山1A座低層A室，實用312方呎，1房間隔，以558萬元易手，實呎17,885元。原業主2018年5月525萬元購入一手單位，持貨3年，帳面賺約33萬元或約6.2％。

上 / 下一篇新聞

遏人幣升值 人行加外匯準備金 離岸曾挫200點子 出手前在岸價見3年新高
遏人幣升值 人行加外匯準備金 離岸曾挫200點子 出手前在岸價見3年新高
瑞銀汪濤：人幣匯率或升至6.2
瑞銀汪濤：人幣匯率或升至6.2
港人民幣存款7820億 逾5年新高
港人民幣存款7820億 逾5年新高
政府寬500家上市公司高層檢疫限制
政府寬500家上市公司高層檢疫限制
上海電氣子公司 遭4國企拖數45億
上海電氣子公司 遭4國企拖數45億
內地「三孩」概念股帶動 恒指倒升27點 廣州再爆疫 友邦等傳統經濟股下跌
內地「三孩」概念股帶動 恒指倒升27點 廣州再爆疫 友邦等傳統經濟股下跌
大行削目標價 美團仍漲逾一成
大行削目標價 美團仍漲逾一成
自由行簽注傳暫停 拖累濠賭股下跌
自由行簽注傳暫停 拖累濠賭股下跌
萬達商業融資擬集200億 最快今年底來港招股 20機構關注
萬達商業融資擬集200億 最快今年底來港招股 20機構關注
內地加強整頓 網教公司被迫延上市
內地加強整頓 網教公司被迫延上市
卓悅遭前大股東入稟 追未償還貸款4430萬
卓悅遭前大股東入稟 追未償還貸款4430萬
本港首季內地客新做保費跌98%
本港首季內地客新做保費跌98%
停牌逾21交易日 中核國際債務違約
停牌逾21交易日 中核國際債務違約
雀巢逾六成食品不符健康標準 考慮產品營養方面作新承諾
雀巢逾六成食品不符健康標準 考慮產品營養方面作新承諾
美貨幣監理署：加強監管加密貨幣
美貨幣監理署：加強監管加密貨幣
台積電赴日設研發中心 日本政府出資一半費用
台積電赴日設研發中心 日本政府出資一半費用
《老友記》刺激 HBO Max軟件下載急升
《老友記》刺激 HBO Max軟件下載急升
張兆聰：疫情拖累友邦 低吸勝算高
張兆聰：疫情拖累友邦 低吸勝算高
劉宇亮：人民幣單邊升值如逆轉 可影響股市資金流
劉宇亮：人民幣單邊升值如逆轉 可影響股市資金流
薛偉傑：加密貨幣耗能高波動大 內地打壓成定局
薛偉傑：加密貨幣耗能高波動大 內地打壓成定局
技術取勝：H&H國際上升動力強
技術取勝：H&H國際上升動力強
何民傑：谷針抽獎送樓 也可送股送老公
何民傑：谷針抽獎送樓 也可送股送老公
徐家健：新地天水圍項目 巿場改正土地資源錯配
徐家健：新地天水圍項目 巿場改正土地資源錯配
友邦委任攜程CEO孫潔入局做獨董
友邦委任攜程CEO孫潔入局做獨董
劉思明：優化生育政策 消費股更受惠
劉思明：優化生育政策 消費股更受惠
周顯：富二代無端端成豪宅業主
周顯：富二代無端端成豪宅業主
湯文亮：國民黨執政 台抗疫會成功
湯文亮：國民黨執政 台抗疫會成功
太古城5月二手破50宗 8年最旺 十大屋苑連續5個月每月破300宗 7年來首見
太古城5月二手破50宗 8年最旺 十大屋苑連續5個月每月破300宗 7年來首見
利嘉閣員工接種兩劑 即享兩日有薪假
利嘉閣員工接種兩劑 即享兩日有薪假
柏傲莊最快今加推逾90伙 周六擬賣300伙
柏傲莊最快今加推逾90伙 周六擬賣300伙
小業主阻舖王加連威老道舊樓強拍敗訴
小業主阻舖王加連威老道舊樓強拍敗訴
日清香港代理2.17億沽粉嶺工廈
日清香港代理2.17億沽粉嶺工廈