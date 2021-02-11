太古城5月二手破50宗 8年最旺 十大屋苑連續5個月每月破300宗 7年來首見

明報記者 林尚民、李舒盈

中原地產統計，十大屋苑5月份錄得391宗成交，較4月多1宗，微升0.3%，數字已連續5個月每月錄得逾300宗交投。

去年3月至上月每月逾200宗水平

事實上，對上一次十大屋苑總成交量連連續5個月每月超過300宗成交，已經要追溯至2014年3月至7月，即近7年前，而連續15個月每月錄得超過200宗，亦打破2014年3月至2015年1月期間，連續11個月每月逾200宗成交量的近年最長旺市紀錄。

嘉湖5月67宗創19個月新高

十大屋苑當中，中原地產資深區域營業董事趙鴻運表示，太古城5月錄得51宗成交，較4月大幅上升18.6%，創2013年1月後單月新高，平均實呎20,709元，亦較4月份的20,175元微升2.6%。另十大屋苑上月交投最多屋苑，則是天水圍嘉湖山莊，中原地產天水圍副區域營業董事伍耀祖指，嘉湖山莊5月累錄67宗成交，按月大升42.6%，成交量屬19個月新高，僅次於2019年10月69宗，其平均實呎則為11,294元，按月亦升2.5%。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，5月一手新盤成交十分暢旺，全月錄逾2100宗成交，略為分薄二手客源，惟二手交投不跌反升，顯示樓市穩步向上，交投於高位橫行，料下月樓市繼續雙線發展，一二手皆旺。

代理料本月一二手續保持旺勢

另據美聯物業分行統計，5月份十大屋苑共錄得約355宗，較4月份上升逾8%，亦是連續5個月每月逾300宗成交。

美聯物業住宅部行政總裁布少明表示，由於在量化寬鬆下銀紙貶值，「磚頭」更為保值，故隨疫情緩和及憧憬通關等利好素帶動下，買家更積極在市場「尋寶」入市。此外，5月份一手交投亦錄得逾2,100宗成交，較4月份約820宗大幅飈升近1.6倍，並預期在大型新盤推售的刺激下，本月份一手交投量有望錄得2500伙，並升至7個月高位，而二手交投則會保持活躍，樓價則料約2%增長，進一步逼近歷史高位，而樓價有望於第3季破頂。