Open Menu
主頁
每日明報
即時新聞
明報OL網
明報影片
明報健康網
訂戶專享
會員平台
經濟
要聞
港聞
經濟
娛樂
社評
觀點
中國
國際
教育
體育
副刊
英文
作家專欄
創科線
偵查報道
圖片看世界
經濟
2021年6月1日星期二
徐家健 象牙塔看財技
投資策略
遏人幣升值 人行加外匯準備金 離岸曾挫200點子 出手前在岸價見3年新高
瑞銀汪濤：人幣匯率或升至6.2
港人民幣存款7820億 逾5年新高
政府寬500家上市公司高層檢疫限制
上海電氣子公司 遭4國企拖數45億
內地「三孩」概念股帶動 恒指倒升27點 廣州再爆疫 友邦等傳統經濟股下跌
大行削目標價 美團仍漲逾一成
自由行簽注傳暫停 拖累濠賭股下跌
萬達商業融資擬集200億 最快今年底來港招股 20機構關注
內地加強整頓 網教公司被迫延上市
卓悅遭前大股東入稟 追未償還貸款4430萬
本港首季內地客新做保費跌98%
停牌逾21交易日 中核國際債務違約
雀巢逾六成食品不符健康標準 考慮產品營養方面作新承諾
美貨幣監理署：加強監管加密貨幣
台積電赴日設研發中心 日本政府出資一半費用
《老友記》刺激 HBO Max軟件下載急升
張兆聰：疫情拖累友邦 低吸勝算高
劉宇亮：人民幣單邊升值如逆轉 可影響股市資金流
薛偉傑：加密貨幣耗能高波動大 內地打壓成定局
技術取勝：H&H國際上升動力強
何民傑：谷針抽獎送樓 也可送股送老公
徐家健：新地天水圍項目 巿場改正土地資源錯配
友邦委任攜程CEO孫潔入局做獨董
劉思明：優化生育政策 消費股更受惠
周顯：富二代無端端成豪宅業主
湯文亮：國民黨執政 台抗疫會成功
太古城5月二手破50宗 8年最旺 十大屋苑連續5個月每月破300宗 7年來首見
利嘉閣員工接種兩劑 即享兩日有薪假
盈翠月內三破頂 實呎逼2.1萬創紀錄
柏傲莊最快今加推逾90伙 周六擬賣300伙
小業主阻舖王加連威老道舊樓強拍敗訴
日清香港代理2.17億沽粉嶺工廈
徐家健：新地天水圍項目 巿場改正土地資源錯配
【明報專訊】研究發現，將公屋屋邨私有化，並且降低資助出售房屋的補地價，足以解封總值5.8萬億元的資產。
上 / 下一篇新聞
遏人幣升值 人行加外匯準備金 離岸曾挫200點子 出手前在岸價見3年新高
瑞銀汪濤：人幣匯率或升至6.2
港人民幣存款7820億 逾5年新高
政府寬500家上市公司高層檢疫限制
上海電氣子公司 遭4國企拖數45億
內地「三孩」概念股帶動 恒指倒升27點 廣州再爆疫 友邦等傳統經濟股下跌
大行削目標價 美團仍漲逾一成
自由行簽注傳暫停 拖累濠賭股下跌
萬達商業融資擬集200億 最快今年底來港招股 20機構關注
內地加強整頓 網教公司被迫延上市
卓悅遭前大股東入稟 追未償還貸款4430萬
本港首季內地客新做保費跌98%
停牌逾21交易日 中核國際債務違約
雀巢逾六成食品不符健康標準 考慮產品營養方面作新承諾
美貨幣監理署：加強監管加密貨幣
台積電赴日設研發中心 日本政府出資一半費用
《老友記》刺激 HBO Max軟件下載急升
張兆聰：疫情拖累友邦 低吸勝算高
劉宇亮：人民幣單邊升值如逆轉 可影響股市資金流
薛偉傑：加密貨幣耗能高波動大 內地打壓成定局
技術取勝：H&H國際上升動力強
何民傑：谷針抽獎送樓 也可送股送老公
徐家健：新地天水圍項目 巿場改正土地資源錯配
友邦委任攜程CEO孫潔入局做獨董
劉思明：優化生育政策 消費股更受惠
周顯：富二代無端端成豪宅業主
湯文亮：國民黨執政 台抗疫會成功
太古城5月二手破50宗 8年最旺 十大屋苑連續5個月每月破300宗 7年來首見
利嘉閣員工接種兩劑 即享兩日有薪假
盈翠月內三破頂 實呎逼2.1萬創紀錄
柏傲莊最快今加推逾90伙 周六擬賣300伙
小業主阻舖王加連威老道舊樓強拍敗訴
日清香港代理2.17億沽粉嶺工廈
遏人幣升值 人行加外匯準備金 離岸曾挫200點子 出手前在岸價見3年新高
瑞銀汪濤：人幣匯率或升至6.2
港人民幣存款7820億 逾5年新高
政府寬500家上市公司高層檢疫限制
上海電氣子公司 遭4國企拖數45億
內地「三孩」概念股帶動 恒指倒升27點 廣州再爆疫 友邦等傳統經濟股下跌
大行削目標價 美團仍漲逾一成
自由行簽注傳暫停 拖累濠賭股下跌
萬達商業融資擬集200億 最快今年底來港招股 20機構關注
內地加強整頓 網教公司被迫延上市
卓悅遭前大股東入稟 追未償還貸款4430萬
本港首季內地客新做保費跌98%
停牌逾21交易日 中核國際債務違約
雀巢逾六成食品不符健康標準 考慮產品營養方面作新承諾
美貨幣監理署：加強監管加密貨幣
台積電赴日設研發中心 日本政府出資一半費用
《老友記》刺激 HBO Max軟件下載急升
張兆聰：疫情拖累友邦 低吸勝算高
劉宇亮：人民幣單邊升值如逆轉 可影響股市資金流
薛偉傑：加密貨幣耗能高波動大 內地打壓成定局
技術取勝：H&H國際上升動力強
何民傑：谷針抽獎送樓 也可送股送老公
友邦委任攜程CEO孫潔入局做獨董
劉思明：優化生育政策 消費股更受惠
周顯：富二代無端端成豪宅業主
湯文亮：國民黨執政 台抗疫會成功
太古城5月二手破50宗 8年最旺 十大屋苑連續5個月每月破300宗 7年來首見
利嘉閣員工接種兩劑 即享兩日有薪假
盈翠月內三破頂 實呎逼2.1萬創紀錄
柏傲莊最快今加推逾90伙 周六擬賣300伙
小業主阻舖王加連威老道舊樓強拍敗訴
日清香港代理2.17億沽粉嶺工廈
prev
next