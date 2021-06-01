經濟
薛偉傑 科技觀潮

投資策略

薛偉傑：加密貨幣耗能高波動大 內地打壓成定局

【明報專訊】由於加密貨幣去中心化的設計，可以讓使用者隱藏身分，在網上進行匿名交易，打着自由主義、不受個別國家監管和凍結資產的旗號，一度讓人寄予厚望，以為可以避開金融霸權和專制國家管制。

然而，加密貨幣在設計和運作機制上的種種不成熟，令它變質成為囤積居奇、主要用於炒賣而非真正交易的金融工具，價格大起大落。再加上其「挖礦」生產方式耗能驚人，對經濟實質貢獻卻成疑，最近還成為不少黑客勒索收款的工具，一時間由天堂跌落地獄。而內地政府對於加密貨幣本來就有所猜忌，最近便順勢正式出招打壓。5月28日至29日，官方新華社在2日內連續發出《1萬台「礦機」一個月能吃4500萬度電！挖的是「幣」還是「坑」？》、《加密貨幣，是金融創新還是「龐氏騙局」？》、《百倍槓桿！瘋狂的「幣圈」帶來「暴富」還是「爆倉」？》3篇文章，猛烈批評比特幣等加密貨幣的真實價值及對金融體系帶來的風險。

內蒙率先清退「礦場」 四川或跟隨

其中，《1萬台「礦機」》一文提到，記者走訪西部某加密貨幣「礦場」，在偌大廠房內只看到大約30間機房和1萬部用於「挖礦」的專用電腦，聽到轟鳴的風扇聲，卻看不到什麼工人。根據記者調查，經營該「礦場」的企業去年納稅僅25萬元人民幣，但每月平均耗電量卻高達2500萬度。今年前4個月，該企業納稅僅9萬元，但每月平均耗電量增至4500萬度，相當於大型乳製品企業10條液態奶生產線的總耗電量，也相當於大約1.5萬噸標準煤的發電量。事實上，今年2月，內蒙古自治區已率先提出將會全面清理加密貨幣「挖礦」項目。經初步統計，至4月底，內蒙古已關停清退了35家加密貨幣「挖礦」企業，估計每年可以節省大約52億度電，相當於大約160萬噸標準煤。5月25日，內蒙古發改委提及將會從八方面進行規範，涉及大數據中心、通訊企業、網吧、個人等多種主體，處罰措施涵蓋取消優惠政策、吊銷業務許可證、停業整頓、納入失信黑名單、移送司法機關、移送紀檢監察機關等。換言之就算是網吧或個人設置小量「挖礦機」，將來也極可能被禁。

5月27日，國家能源局四川監管辦公室亦發表文件，表示根據國家能源局的要求，為充分了解四川加密貨幣挖礦相關情況，四川能源監管辦將於6月2日召開調研座談會。

據悉，內地的「挖礦」產業主要集中在內蒙、新疆、雲南、四川等地區。這些地區都有一個特點，就是電力資源豐富，電費比較便宜。而且，內地的「挖礦」產業還會作季節性轉移，冬季和春季在內蒙、新疆等火力發電比較便宜的地區；在多雨水的夏季和秋季，則會轉移到雲南、四川等水力發電資源豐富的地區，以盡量節省電費。

究竟現時加密貨幣在全球的耗電量大到哪個程度呢？據英國劍橋大學替代金融研究中心（CCAF）估計，若將現時全球比特幣「挖礦」的耗電量化成一年來計算，是115.84太瓦時（TWh），即是大約1158.4億度電，相當於全球耗電量的0.53%。這已經超過荷蘭或菲律賓的每年耗電量，接近阿聯酋、烏克蘭、巴基斯坦的耗電量，亦可以說大約相當於台灣或西班牙半年的耗電量。

內地「礦場」遷入 伊朗禁「挖礦」4個月

但這裏只估計了最流行的比特幣，其他加密貨幣耗電量還未有納入估計。而且現時擁有加密貨幣的人，還相當有限。可想而知，若加密貨幣要全面普及，又繼續按照現時的方式產生和運作，相信是不可能的。

無疑，內地遏制加密貨幣，並非完全始於今日。但之前主要是想限制國民買賣，對於「礦場」原則上並無限制。較早時，還有多個「礦場」通過地方政府招商，進駐四川的水電消納產業示範區。但現在看來，在6月2日之後，四川省亦很可能會改變態度。

據「劍橋替代金融中心」數據顯示，內地去年佔全球比特幣總算力的65%，美國佔7.24%排第二位，俄羅斯以6.9%排第三。雖然內地仍然是排第一，但由去年9月開始，它的算力佔比已經下降了大約10個百分點。據悉，為了節省電費，由2019年起，小部分內地「礦場」已搬遷到伊朗營運。但近幾個星期，伊朗10多個大城市多次出現大規模停電，令民怨沸騰。伊朗政府認為，除了本身發電廠不足，天氣炎熱令水力發電量大減以及冷氣用電量增加之外，有牌及無牌經營的加密貨幣「礦場」亦是頻繁停電的原因之一。伊朗總統魯哈尼在5月26日已下令，即時禁止加密貨幣的挖礦活動4個月，直至9月22日。筆者估計，加密貨幣「礦場」未來可能在很多國家或地區都不受歡迎。

明報記者 薛偉傑

[薛偉傑 科技觀潮]

相關字詞﹕耗電 四川 礦場 挖礦 伊朗 加密貨幣

上 / 下一篇新聞

遏人幣升值 人行加外匯準備金 離岸曾挫200點子 出手前在岸價見3年新高
遏人幣升值 人行加外匯準備金 離岸曾挫200點子 出手前在岸價見3年新高
瑞銀汪濤：人幣匯率或升至6.2
瑞銀汪濤：人幣匯率或升至6.2
港人民幣存款7820億 逾5年新高
港人民幣存款7820億 逾5年新高
政府寬500家上市公司高層檢疫限制
政府寬500家上市公司高層檢疫限制
上海電氣子公司 遭4國企拖數45億
上海電氣子公司 遭4國企拖數45億
內地「三孩」概念股帶動 恒指倒升27點 廣州再爆疫 友邦等傳統經濟股下跌
內地「三孩」概念股帶動 恒指倒升27點 廣州再爆疫 友邦等傳統經濟股下跌
大行削目標價 美團仍漲逾一成
大行削目標價 美團仍漲逾一成
自由行簽注傳暫停 拖累濠賭股下跌
自由行簽注傳暫停 拖累濠賭股下跌
萬達商業融資擬集200億 最快今年底來港招股 20機構關注
萬達商業融資擬集200億 最快今年底來港招股 20機構關注
內地加強整頓 網教公司被迫延上市
內地加強整頓 網教公司被迫延上市
卓悅遭前大股東入稟 追未償還貸款4430萬
卓悅遭前大股東入稟 追未償還貸款4430萬
本港首季內地客新做保費跌98%
本港首季內地客新做保費跌98%
停牌逾21交易日 中核國際債務違約
停牌逾21交易日 中核國際債務違約
雀巢逾六成食品不符健康標準 考慮產品營養方面作新承諾
雀巢逾六成食品不符健康標準 考慮產品營養方面作新承諾
美貨幣監理署：加強監管加密貨幣
美貨幣監理署：加強監管加密貨幣
台積電赴日設研發中心 日本政府出資一半費用
台積電赴日設研發中心 日本政府出資一半費用
《老友記》刺激 HBO Max軟件下載急升
《老友記》刺激 HBO Max軟件下載急升
張兆聰：疫情拖累友邦 低吸勝算高
張兆聰：疫情拖累友邦 低吸勝算高
劉宇亮：人民幣單邊升值如逆轉 可影響股市資金流
劉宇亮：人民幣單邊升值如逆轉 可影響股市資金流
技術取勝：H&H國際上升動力強
技術取勝：H&H國際上升動力強
何民傑：谷針抽獎送樓 也可送股送老公
何民傑：谷針抽獎送樓 也可送股送老公
徐家健：新地天水圍項目 巿場改正土地資源錯配
徐家健：新地天水圍項目 巿場改正土地資源錯配
友邦委任攜程CEO孫潔入局做獨董
友邦委任攜程CEO孫潔入局做獨董
劉思明：優化生育政策 消費股更受惠
劉思明：優化生育政策 消費股更受惠
周顯：富二代無端端成豪宅業主
周顯：富二代無端端成豪宅業主
湯文亮：國民黨執政 台抗疫會成功
湯文亮：國民黨執政 台抗疫會成功
太古城5月二手破50宗 8年最旺 十大屋苑連續5個月每月破300宗 7年來首見
太古城5月二手破50宗 8年最旺 十大屋苑連續5個月每月破300宗 7年來首見
利嘉閣員工接種兩劑 即享兩日有薪假
利嘉閣員工接種兩劑 即享兩日有薪假
盈翠月內三破頂 實呎逼2.1萬創紀錄
盈翠月內三破頂 實呎逼2.1萬創紀錄
柏傲莊最快今加推逾90伙 周六擬賣300伙
柏傲莊最快今加推逾90伙 周六擬賣300伙
小業主阻舖王加連威老道舊樓強拍敗訴
小業主阻舖王加連威老道舊樓強拍敗訴
日清香港代理2.17億沽粉嶺工廈
日清香港代理2.17億沽粉嶺工廈