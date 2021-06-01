劉宇亮：人民幣單邊升值如逆轉 可影響股市資金流

隨着全球大宗商品降溫，通脹預期從高峰稍為冷卻，流動性外鬆內穩，外資流入繼續超預期。上周港股通和陸股通資金均維持淨流入。港股通方面，上周累計淨流入63.54億元，南下資金近期持續流入港股。陸股通方面，按周累計淨流入金額為468億元，北上資金近期加速淨流入；在5月25日，滬股通、深股通北向資金大幅淨買入217.23億元，淨買入額刷新歷史新高。

留意央行干預會否影響流動性

人民幣升值勢急，中國人民銀行調查統計司前司長盛松成在5月尾表示當前人民幣過快升值有可能已經出現超調，未來看不可持續，也不符合大陸國內外經濟金融形勢。原因是美國經濟下半年有望出現全面反彈，美元或隨之走強。中美十年期國債收益率，從去年11月相差2.5厘，至目前的1.5厘，明顯收窄，熱錢湧入的誘因減低。盛松成認為人民幣匯率超調是短期投機行為，不可持續。未來一段時間，人民幣單邊升值速率可能有所緩和，在5月31日收市後，人民銀行為加強金融機構外匯流動性管理，決定自2021年6月15日起，上調金融機構外匯存款準備金率2個百分點，即外匯存款準備金率由現行的5%提高到7%。匯率升值對出口的抑制會逐漸顯現，央行正引導市場升值預期逆轉。是次央行干預，會否影響市場流動性，以至股票市場的資金流，投資者要當心注意。

獨立股評人

[劉宇亮 股宇有云]