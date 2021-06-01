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美貨幣監理署：加強監管加密貨幣

【明報專訊】加密貨幣價格處於整固之際，美國官員再次放風，準備收緊加密貨幣的規管。美國貨幣監理署（OCC）代理署長Michael Hsu向《金融時報》稱，希望美國跨部門官員聯手制訂加密貨幣的監管範圍，對加密貨幣市場實施更積極的規管。比特幣價格昨晚回升至3.6萬美元水平。

迹象顯示，美國監管機構開始研究相關規管。三大聯邦銀行監管機構，包括OCC、聯儲局及聯邦存款保險公司（FDIC）的少數高官，本月首次召開跨部門的加密貨幣小組會議，希望為加密貨幣活動提供一些想法，加強對投資者的保障。Hsu早前向美國國會作證時警告，區塊鏈等新技術帶來監管鬆散的影子銀行體系。美國證交會（SEC）主席蓋斯勒（Gary Gensler）上周亦暗示，將收緊加密貨幣交易所的規管。

昨天是美國陣亡將士紀念日假期，美國股債休市。本周五的美國非農數據，對聯儲局決策相當關鍵。該數據除顯示美國職位恢復的進度，也有助市場了解供應鏈瓶頸是否有所緩解，有助聯儲局決定何時「收水」。

經合上調今年全球GDP增長預測至5.8%

經合組織（OECD）昨表示，在疫苗接種計劃及美國財政刺激計劃推動下，全球經濟今年可望實現近半世紀以來最快的增長。OECD預計，今年全球GDP增長5.8%，是1973年以來最高。OECD將美國今年GDP增長預測，由6.5%上調至6.9%；歐元區增長預測，由3.9%上調至4.3%；中國增長預則，則由7.8%上調至8.5%。

不過拜登預算案預計，價值數以萬億美元的刺激方案，將推動美國今、明兩年的GDP分別增長5.2%及3.2%。但提振作用似乎只有兩年，預計2023年的美國GDP增長將放慢至2%，並在2027年放慢至1.8%。

（綜合報道）

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