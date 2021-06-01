雀巢逾六成食品不符健康標準 考慮產品營養方面作新承諾

《金融時報》引述雀巢高層今年早前流傳的一份簡報資料，指若剔除寵物食品及特殊醫療營養食品，以雀巢產品的營業額佔比計算，只有約37%的雀巢食品和飲品，在澳洲的「健康食品評級系統」，達到3.5顆星或以上的「公認健康標準」。此評級機制獲「獲取營養基金會」（Access to Nutrition Foundation）等國際組織認可，其最高評級為5顆星。

糖果雪糕99%未符標準

雀巢的內部簡報顯示，若計算雀巢的主要食品和飲品，佔營業額約70%的產品，未符合「公認的健康標準」。雀巢飲品的銷售額當中，不包括純咖啡在內，有96%的產品不及格。 此外，雀巢糖果和雪糕的銷售額當中，高達99%屬來自未符合「公認健康標準」的產品。

雀巢的統計數據，不包括嬰兒配方奶粉、寵物食品、咖啡，以及專為病者生產的健康營養食品。上述產品在雀巢去年926億瑞郎（約7985億港元）的總收入佔一半。符合健康標準的產品，主要為瓶裝水及乳製品。

該份簡報顯示，即使雀巢產品已顯著改良，但面對監管壓力及消費者對健康飲食的需求提升，雀巢的產品組合仍未符合外界的健康標準。例如一些薄餅產品，鹽的含量超過每人每天所需的四成，而部分飲品的糖份嚴重超標。

不過雀巢行政總裁施奈德（Mark Schneider）曾公開否認，雀巢等跨國企業生產的加工食品往往不健康的說法。

回應健康潮流 過去20年不斷減糖鹽

食品和飲品製造商的困難，在於減少食品的糖份、鹽份後，產品仍不偏離原本的味道。雀巢表示，過去20年已大幅減少產品中的糖份和鹽份。單在過去7年，糖和鹽的份量就減少了14%至15%。此外，雀巢近年也出售了其在德國香腸品牌Herta Charcuterie的大部分股份，以回應消費者的素食潮流。根據「獲取營養基金會」在2018年編撰的健康食品製造商指數，雀巢在全球大型包裝食品製造商當中名列前茅，儘管該基金會呼籲所有食品製造商繼續改良產品質素。

（綜合報道）

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