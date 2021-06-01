本港首季內地客新做保費跌98%

本地客支撐 整體新做壽險升16%

不過今年首季本地客戶新做保費有36.83億元，按年上升36.83%，帶動整體壽險新做保單保費按年仍上升16.1%，至407.2億元。保監局提醒，需注意去年比較基數較低。與2019年首季比較，整體新做保費則仍跌15.83%。此外，首季業界發出2.4萬份合資格延期年金保單，保費為16億元，佔個人業務總額4%。

今年首季壽險的保費收入總額為1391億元，按年下跌5.2%，個人人壽及年金的非投資相連業務保費收入為1133億元，按年下跌8.9%，投資相連壽險業務保費收入為95億元，按年上升48.4%，以及退休計劃業務供款為144億元，按年上升3.6%。

首季整體承保利潤升至5.12億

一般業務方面，今年首季一般保險業務的毛保費為183億元，按年持平，淨保費則為119億元，按年下跌2.2%，整體承保利潤由3.29億元上升至5.12億元。直接業務的整體承保利潤為3.96億元，按年上升30%。因應疫情令經濟放緩，申索減少引致僱員補償業務產生1.13億元的承保利潤，意外及健康業務亦有2.11億元承保利潤。