卓悅遭前大股東入稟 追未償還貸款4430萬

據入稟狀顯示，前述未償還貸款是在2018年9月到2020年6月期間，由鍾佩雲墊付，並結欠至今尚未償還。原告人鍾佩雲要求卓悅批發立即還款，並且支付相關利息及訟費。卓悅股價昨日收市報0.275元，升3.77%。該附屬公司目前由卓悅全資擁有，註冊資本只有30萬元。

陳健文於去年2月購入卓悅40.4%股權，到去年5月正式接任主席職務，目前他在卓悅持股65.17%，而葉俊亨夫婦在集團的持股只有1.64%。

旺角兩分店早前被追欠租

在今次卓悅子公司被葉俊亨的妻子入稟追討欠款之外，集團即使擬部署開發電商生意，甚至出售物業減磅，尋求轉型，但不時仍有報道指出，集團被供應商投訴積欠超過一年的貨款未還，甚至在去年5月及去年尾接連爆出，旗下旺角好望角大廈及旺角中心分店因為分別欠租連利息逾790萬元及逾403萬元，因此被業主入稟追討欠款。