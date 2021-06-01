經濟

卓悅遭前大股東入稟 追未償還貸款4430萬

【明報專訊】卓悅（0653）去年5月獲「紫荊黨」創辦人之一陳健文入主後，最近半年頻頻傳出拖欠供應商貨款、欠租等消息，日前更被前大股東葉俊亨夫婦入稟「追數」。據入稟狀顯示，卓悅執行董事、創辦人葉俊亨的妻子鍾佩雲，在上周五（28日）入稟高等法院，向卓悅子公司卓悅化牀品批發中心有限公司追討未償還貸款4430萬元。

據入稟狀顯示，前述未償還貸款是在2018年9月到2020年6月期間，由鍾佩雲墊付，並結欠至今尚未償還。原告人鍾佩雲要求卓悅批發立即還款，並且支付相關利息及訟費。卓悅股價昨日收市報0.275元，升3.77%。該附屬公司目前由卓悅全資擁有，註冊資本只有30萬元。

陳健文於去年2月購入卓悅40.4%股權，到去年5月正式接任主席職務，目前他在卓悅持股65.17%，而葉俊亨夫婦在集團的持股只有1.64%。

旺角兩分店早前被追欠租

在今次卓悅子公司被葉俊亨的妻子入稟追討欠款之外，集團即使擬部署開發電商生意，甚至出售物業減磅，尋求轉型，但不時仍有報道指出，集團被供應商投訴積欠超過一年的貨款未還，甚至在去年5月及去年尾接連爆出，旗下旺角好望角大廈及旺角中心分店因為分別欠租連利息逾790萬元及逾403萬元，因此被業主入稟追討欠款。

相關字詞﹕鍾佩雲 葉俊亨 陳健文 卓悅

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