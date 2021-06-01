內地加強整頓 網教公司被迫延上市

繼內地監管機構重點打擊網上教育機構的虛假宣傳活動，近日內地媒體報道還指出，包括禁止6歲及以下兒童上網課、限制家庭作業及強制所有教師持證將陸續出台。有教育股高層曾對本報記者表示，在內地的嚴格監管機制下，網上教育難以成為獨立並「賺大錢」的業務。在港已上市的教育股，更多以經營傳統教育及職訓為主。

獲科網巨頭投資 去年集逾百億美元

據報道，網上教育公司去年從阿里、騰訊和軟銀等巨頭，籌集逾100億美元資金。隨着國家主席習近平3月份表示，校外輔導激增給兒童造成巨大壓力，展現出遏制過度行為的個人意向，引發官方媒體的警告和對不正當競爭行為的懲罰。

據知情人士稱，內地教育部計劃首次成立一個專門的部門來監管所有私立教育平台。

傳設專責部門 監管私立教育平台

情况觸發騰訊支持的VIPKid和火花思維，推遲赴美上市。阿里巴巴投資的「作業幫」亦可能無法實現最快今年上市的目標，騰訊支持並有155億美元估值的猿輔導短期內亦不會啟動招股。猿輔導拒絕置評，作業幫和火花思維均沒有回應。

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