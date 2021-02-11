經濟
新股

萬達商業融資擬集200億 最快今年底來港招股 20機構關注

【明報專訊】早前有消息表示，內地發展商萬達集團計劃分拆旗下商業地產管理業務（下稱萬達商業），最快今年底前來港上市，據彭博社引述消息報道，萬達商業正籌備最新一輪上市前融資，目前已有超過20家機構投資者表示關注，估計潛在集資額可達200億元（約值31億美元），該輪融資可能對其業務估值達2000億元人民幣。

明報記者 陳麗歡

萬達早於2014年12月曾在港上市，兩年後宣布私有化退市，其後一直曾尋求A股上市，惟遭遇內地加強審批上市，令上市計劃一直未能完成。萬達其後重組旗下「輕資產」商業地產管理業務，並希望盡快上市。

新一輪融資估值達2000億

報道表示，萬達商業今次上市前融資，獲不少內地科企、私募基金，以及國家主權財富基金表現出初步興趣。消息人士表示，萬達商業計劃向部分領投方各籌資約20億元人民幣，而其餘每家投資者投資額則介乎5億元至10億元人民幣。

報道又表示，萬達商業最遲將於7月完成融資，並於今年底來港尋求上市。翻查資料，萬達商業於今年3月底，獲珠海國資委出資30億元人民幣入股成為戰略投資者。報道又引述消息人士稱，萬達商業的上市審議正進行中，目前這一輪融資的細節仍存在變數。

據彭博社數據顯示，去年內房地產商旗下的房地產服務業務於香港上市集資規模超過90億美元，是歷年新高，並為其母公司提供新的資金來源。萬達集團所涉及的業務包括商管、文化、地產和投資等領域。

中原建業首掛潛水 一手帳蝕720元

此外，由建業地產（0832）分拆的內地房地產代建公司中原建業（9982）昨日首掛，低開2.5元，較招股價3元低16.7%，最高僅報2.78元，最低報2.4元，收報2.64元，全日跌12％，成交額達2.23億元。一手2000股，不計手續費，帳面蝕720元。中原建業於公開發售3281.8萬股，共錄得2.14萬人認購，超額認購4.99倍，國際發售2.95億股，超額認購1.72倍。

[新股]

相關字詞﹕王健林 上市前融資 新股 萬達

上 / 下一篇新聞

遏人幣升值 人行加外匯準備金 離岸曾挫200點子 出手前在岸價見3年新高
遏人幣升值 人行加外匯準備金 離岸曾挫200點子 出手前在岸價見3年新高
瑞銀汪濤：人幣匯率或升至6.2
瑞銀汪濤：人幣匯率或升至6.2
港人民幣存款7820億 逾5年新高
港人民幣存款7820億 逾5年新高
政府寬500家上市公司高層檢疫限制
政府寬500家上市公司高層檢疫限制
上海電氣子公司 遭4國企拖數45億
上海電氣子公司 遭4國企拖數45億
內地「三孩」概念股帶動 恒指倒升27點 廣州再爆疫 友邦等傳統經濟股下跌
內地「三孩」概念股帶動 恒指倒升27點 廣州再爆疫 友邦等傳統經濟股下跌
大行削目標價 美團仍漲逾一成
大行削目標價 美團仍漲逾一成
自由行簽注傳暫停 拖累濠賭股下跌
自由行簽注傳暫停 拖累濠賭股下跌
內地加強整頓 網教公司被迫延上市
內地加強整頓 網教公司被迫延上市
卓悅遭前大股東入稟 追未償還貸款4430萬
卓悅遭前大股東入稟 追未償還貸款4430萬
本港首季內地客新做保費跌98%
本港首季內地客新做保費跌98%
停牌逾21交易日 中核國際債務違約
停牌逾21交易日 中核國際債務違約
雀巢逾六成食品不符健康標準 考慮產品營養方面作新承諾
雀巢逾六成食品不符健康標準 考慮產品營養方面作新承諾
美貨幣監理署：加強監管加密貨幣
美貨幣監理署：加強監管加密貨幣
台積電赴日設研發中心 日本政府出資一半費用
台積電赴日設研發中心 日本政府出資一半費用
《老友記》刺激 HBO Max軟件下載急升
《老友記》刺激 HBO Max軟件下載急升
張兆聰：疫情拖累友邦 低吸勝算高
張兆聰：疫情拖累友邦 低吸勝算高
劉宇亮：人民幣單邊升值如逆轉 可影響股市資金流
劉宇亮：人民幣單邊升值如逆轉 可影響股市資金流
薛偉傑：加密貨幣耗能高波動大 內地打壓成定局
薛偉傑：加密貨幣耗能高波動大 內地打壓成定局
技術取勝：H&H國際上升動力強
技術取勝：H&H國際上升動力強
何民傑：谷針抽獎送樓 也可送股送老公
何民傑：谷針抽獎送樓 也可送股送老公
徐家健：新地天水圍項目 巿場改正土地資源錯配
徐家健：新地天水圍項目 巿場改正土地資源錯配
友邦委任攜程CEO孫潔入局做獨董
友邦委任攜程CEO孫潔入局做獨董
劉思明：優化生育政策 消費股更受惠
劉思明：優化生育政策 消費股更受惠
周顯：富二代無端端成豪宅業主
周顯：富二代無端端成豪宅業主
湯文亮：國民黨執政 台抗疫會成功
湯文亮：國民黨執政 台抗疫會成功
太古城5月二手破50宗 8年最旺 十大屋苑連續5個月每月破300宗 7年來首見
太古城5月二手破50宗 8年最旺 十大屋苑連續5個月每月破300宗 7年來首見
利嘉閣員工接種兩劑 即享兩日有薪假
利嘉閣員工接種兩劑 即享兩日有薪假
盈翠月內三破頂 實呎逼2.1萬創紀錄
盈翠月內三破頂 實呎逼2.1萬創紀錄
柏傲莊最快今加推逾90伙 周六擬賣300伙
柏傲莊最快今加推逾90伙 周六擬賣300伙
小業主阻舖王加連威老道舊樓強拍敗訴
小業主阻舖王加連威老道舊樓強拍敗訴
日清香港代理2.17億沽粉嶺工廈
日清香港代理2.17億沽粉嶺工廈