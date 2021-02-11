萬達商業融資擬集200億 最快今年底來港招股 20機構關注

明報記者 陳麗歡

萬達早於2014年12月曾在港上市，兩年後宣布私有化退市，其後一直曾尋求A股上市，惟遭遇內地加強審批上市，令上市計劃一直未能完成。萬達其後重組旗下「輕資產」商業地產管理業務，並希望盡快上市。

新一輪融資估值達2000億

報道表示，萬達商業今次上市前融資，獲不少內地科企、私募基金，以及國家主權財富基金表現出初步興趣。消息人士表示，萬達商業計劃向部分領投方各籌資約20億元人民幣，而其餘每家投資者投資額則介乎5億元至10億元人民幣。

報道又表示，萬達商業最遲將於7月完成融資，並於今年底來港尋求上市。翻查資料，萬達商業於今年3月底，獲珠海國資委出資30億元人民幣入股成為戰略投資者。報道又引述消息人士稱，萬達商業的上市審議正進行中，目前這一輪融資的細節仍存在變數。

據彭博社數據顯示，去年內房地產商旗下的房地產服務業務於香港上市集資規模超過90億美元，是歷年新高，並為其母公司提供新的資金來源。萬達集團所涉及的業務包括商管、文化、地產和投資等領域。

中原建業首掛潛水 一手帳蝕720元

此外，由建業地產（0832）分拆的內地房地產代建公司中原建業（9982）昨日首掛，低開2.5元，較招股價3元低16.7%，最高僅報2.78元，最低報2.4元，收報2.64元，全日跌12％，成交額達2.23億元。一手2000股，不計手續費，帳面蝕720元。中原建業於公開發售3281.8萬股，共錄得2.14萬人認購，超額認購4.99倍，國際發售2.95億股，超額認購1.72倍。

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