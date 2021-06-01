大行削目標價 美團仍漲逾一成

昨獲14.37億元北水淨買入

雖然遭下調目標價，不過美團昨天獲14.37億元北水淨買入，刺激股價升逾一成，以貼近全日高位收市，成全日淨流入最多個股。

花旗發表報告指出，基於日均交易筆數3880萬宗推算，預計美團的社區團購業務「美團優選」於今年次季的經營虧損，將進一步擴大至75億元（人民幣，下同）；全年料虧損310億元。該行認為，美團持續改善每筆訂單規模效益，部分抵消物流及配送開支，預測相關虧損將於明年次季見頂，較此前預計的2023年首季為早。此前，市場憂慮美團須面臨監管風險，野村表示集團旗下外賣業務自今年初起，為符合政府反壟斷法要求，已經終止所有具爭議的「二選一」行為；首季穩固業績反映有關業務非依賴不公平的競爭策略。該行給予美團「買入」評級，目標價由404元降至346元，跌幅逾14%。

同時，高盛引述美團管理層指出，集團已按政府指引為旗下平台所有車手購買保險，估計為薪金成本的1%或每筆訂單5仙。高盛維持美團「買入」評級，目標價由396元降至364元。