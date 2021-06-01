經濟

內地「三孩」概念股帶動 恒指倒升27點 廣州再爆疫 友邦等傳統經濟股下跌

【明報專訊】昨晨公布的中國PMI遜預期，加上新冠肺炎疫情在廣州死灰重燃，拖累友邦保險（1299）等傳統經濟股下跌，恒指開市後不久跌穿兩萬九，午市再度失守100天線（28,935點），低見28,909點，不過內地股市靠穩，創業板指數更升達2%，在科技股支持下，恒指收市前倒升，收報29,151點，上升0.09%或27.39點，主板成交1522億元。恒指「五月不窮」，全月上升1.49%，連續兩個月上升，為4年來表現最佳的5月。

明報記者 歐陽偉昉

國指收報10,889點，上升0.89%，全月上升0.59%。科指跑贏大市，升1.84%報8104點，不過受通脹升溫預期影響，科技股表現全月仍跌5.43%。昨日恒指上升由美團（3690）帶動，加上大型科技股騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）和小米（1810）上升約2%，為恒指貢獻277點升幅。港股通昨日整體淨流出9.48億元，不過北水繼續吸納科技股，美團和騰訊各淨流入14.37億和7.9億元。

港股通昨整體淨流出9.48億元

北水吸納對象包括兒童用品相關股份，中共中央政治局在昨日決議開放夫妻生育三個子女，消息刺激相關股份急升，好孩子國際（1086）急升三成，收報2.5元，創兩年多以來新高，衍生集團（6893）亦升五成，收報0.54元，創1個月新高。中國飛鶴（6186）扭轉午市5%跌幅，收升2.84%。錦欣生殖（1951）曾升23%，收市升17.51%，錄1.57億元北水流入。

相對而言，廣州新增本土確診數目增加，增加中港恢復正常通關的變數，友邦跌3.88%，為跌幅最大藍籌，北水淨沽3.17億元。商場股九倉置業（1997）跌3.19%，上周表現理想的金融股亦回調，匯控（0005）失守50元，跌2.95%報49.3元。此外，上周五（5月28日）掛牌的京東物流（2618）獲納入恒生綜合中大型股指數，下周四（10日）生效，意味將可納入港股通，股價昨跌0.36%。

匯控跌3%失守50元 九置同挫3.2%

科指在5月中企穩回升，富昌證券聯席董事譚朗蔚表示市况氣氛理想，美團昨日升穿3月的底部約276元，對穩定後市利好，科指雖然仍然跑輸恒指，但小米、網易（9999）等近期強勢，有機會追落後。匯控、友邦等舊經濟企穩，如科技股龍頭跟隨A股進一步轉好，恒指有機會本月突破29,300點的今年3月高位。若然成功突破，則下一站看30,100點。

昨日三孩政策股急升，譚朗蔚認為不少相關股價量齊升，市况理想下或有一兩日炒作，未必會太快炒完。

相關字詞﹕譚朗蔚 三孩政策 科指 友邦保險 美團 科技股 恒指 港股 新冠肺炎

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