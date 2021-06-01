經濟

上海電氣子公司 遭4國企拖數45億

【明報專訊】上海電氣（2727）日前披露，集團持股40%的子公司，多宗逾期應收款「存在大額應收帳款無法收回風險」，預料錄得83億元（人民幣，下同）的壞帳，拖累股價昨開市急插逾兩成，最低見1.99元，全日收跌17.8%至2.08元。集團昨日進一步披露4宗涉及「拖數」訴訟，金額合共約44.63億元，「債仔」更全屬國企。

根據公告，集團披露4宗追收款項訴訟中，以隸屬於央企中國電子信息產業集團的南京長江欠款20.89億元最多。其餘拖欠企業包括北京首都創業、富申實業及哈爾濱工業，均為市政府旗下獨資國企，或由有關當局成立。上電稱，董事會和管理層將採取一切可行的措施和手段，盡最大努力減少損失。

上電表示，自今年4月底起，陸續發現子公司上電通訊的應收帳款普遍逾期，其客戶均發生不同程度的欠款行為，因此已向法院提起訴訟。截至5月30日，上電通訊應收帳款餘額為86.72億元，帳面存貨餘額為22.3億元，在商業銀行的借款餘額12.52億元，公司向上電通訊提供的股東借款金額合計為77.66億元，均存在重大損失風險。

最多恐致83億元損失

截至去年底，上電對上電通訊的股東權益帳面值為5.26億元，若上電通訊出現應收帳款無法收回、存貨無法變現等重大損失，將導致上電權益投資全額損失，從而減少淨利潤5.26億元。另加上因上電通訊可能無法償還公司向其提供的股東借款77.66億元，在上述極端情况下，最終可能對公司淨利潤造成83億元的損失。

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