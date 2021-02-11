經濟

政府寬500家上市公司高層檢疫限制

【明報專訊】香港財經事務及庫務局昨日表示，容許已接種疫苗的500家主要上市公司董事及高級行政人員，以及金融業等機構的高層人員，在取得許可下，能更容易到環球出勤，並對有關人士大為放寬出入境限制，毋須再如過往般接受檢疫限制。

每月出入境各兩個名額

財庫局回覆本報查詢時指，政府及相關金融業監管機構已聯同衛生當局商討，並獲政務司司長按《外國地區到港人士強制檢疫規例》（第599E章）及《若干到港人士強制檢疫規例》（第 599C 章）豁免，針對已接種疫苗而須來港或去外地公務活動的高級行政人員，適度放寬強制檢疫要求。每家機構每月最多可為兩名出訪及兩名來港人士申請，並須定時向金融業監管機構提交書面聲明表示相關人士嚴格遵守豁免條件，違反者會喪失豁免資格，金融監管機構會將違規情况通報衛生當局。若豁免者於指定檢疫酒店隔離期間違反隔離要求，會被送往政府檢疫中心強制隔離21天。

獲納入恒生指數等主要指數的約500間上市公司，金管局認可的金融機構、證券期貨業、保險業的董事及高級職員等才可因必要的業務活動來港，適用於豁免安排。有關人士須完成接種疫苗。不過，港大公共衛生學院教授Ben Cowling認為，放寬措施應該延伸到所有已接種人士。

渣打匯控讚助經濟活動復常

渣打集團（2888）發言人歡迎政府的新舉措，認為這對已接種疫苗的高層更便利，幫助鼓勵有必要的商務出勤及商務活動逐步復常。匯控（0005）則稱，措施有助商務往來，將有助更廣泛的經濟活動重振。美國商會認為，有關豁免應該延伸到更廣範圍。

同時，證監會表示，將為全體員工提供兩天「疫苗假期」，及資助員工做健康檢查，以全力支持政府提倡的盡早接種疫苗運動。據了解，該會向員工提供的健康檢查資助是指與接種疫苗相關的檢查或諮詢開支，可納入醫療保險承保範圍。

相關字詞﹕匯控 渣打集團 政務司司長 財經事務及庫務局

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