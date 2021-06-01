港人民幣存款7820億 逾5年新高

跨境結算人幣匯款跌17%

金管局數據顯示，今年4月底，香港人民幣存款總計是7819.52億元人民幣，打破了2016年3月底的7594.25億元人民幣紀錄，是62個月以來新高，當年2月底香港人民幣存款總計則有8039.38億元人民幣。

金管局稱，撇除新股認購貸款所產生的存款，4月份認可機構的存款總額及港元存款分別上升0.3%及0.1%。由年初截至4月底計，存款總額及港元存款分別上升1.2%及2.2%。該局又表示，3月份的大型新股認購活動令銀行存款增加帶來高基數影響，隨着這些新股認購活動完結及發行人退回認購資金，4月份存款總額按月沒有明顯變動，當中港元存款下跌0.5%，外幣存款則升0.6%。

4月新批按揭貸款按月減4.3%

另外，金管局公布，4月新批出的按揭貸款額按月減少4.3%，至508億元，當中涉及一手市場交易所批出的貸款減少約22%至76億元；涉及二手市場交易所批出的貸款則增加0.8%至365億元。至於涉及轉按交易所批出的貸款，則減少6.4%至67億元。

4月份新取用按揭貸款額按月減少2.4%，至295億元。4月底未償還按揭貸款總額按月增加0.7%，至16,164億元。按揭貸款拖欠比率維持於0.04%，經重組貸款比率維持於接近0%。