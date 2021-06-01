經濟

瑞銀汪濤：人幣匯率或升至6.2

【明報專訊】人民幣最近的轉強曾令市場相信是中央刻意為之，透過允許人民幣適當升值以抵禦大宗商品價格上升帶來的輸入性通脹。但瑞銀首席經濟學家汪濤昨日發表報告認為，市場可能過度解讀人行的意圖，因過去幾個交易日，人民幣匯率中間價與CFETS定價模型的市場預期基本一致，換言之，沒有發現人行主動干預中間價定價的迹象。

未發現干預中間價迹象

汪濤認為，近期人民幣升值背後的重要因素是美匯指數走弱，因過去幾天許多其他主要貨幣兌美元也有升值； 加上從最近中央對「匯率不能作為工具」的表態，意味着匯率政策立場並沒有發生明顯變化。

汪濤表示，人行未有通過主動調節人民幣中間價定價或直接干預外匯市場去抑制升值，這或顯示人行會容忍由美元走弱或資本流入推動的匯率升值。在此背景下，如果美元進一步走軟、資本流入增加，人民幣可能進一步升值至接近6.2水平。而升值對出口的影響，外管局此前已提示企業要加強外匯風險管理，為匯率雙向波動做好準備。

中期而言，汪濤預計人民幣的雙向波動會增加，且存在一定上行風險，但未來幾個月的走勢可能更多取決於美元對其他主要貨幣的走勢，而非中國自身的政策變化。因此預計今年底人民幣匯率會處6.4左右。

高盛：人行表態顯不安

高盛則表示，人行主動尋求人民幣升值的原因很少，人行最近的表態亦顯示其對人民幣快速升值感到不安。高盛維持未來12個月人民幣匯率6.2的預測，相信推動人民幣逐步升值的基礎因素仍在，包括未來數月更多外匯流入中國市場，該行亦料美元在未來數月會進一步走弱。

相關字詞﹕雙向波動 外匯流入 高盛 瑞銀

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