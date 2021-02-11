遏人幣升值 人行加外匯準備金 離岸曾挫200點子 出手前在岸價見3年新高

明報記者 陳子凌

儘管周日有官媒為人民幣升值降溫，仍無阻匯率繼續破頂。昨日人民幣兌美元中間價報6.3682，較上日升176點子（1元等於10,000點子），連升5日。在岸人民幣開市後亦繼續上揚，雖然市傳有國有大行大量買入美元，令人民幣於中午一度出現回吐，但很快又重拾升勢，至日間收市時段報6.3607，升47點子，為2018年5月15日以來新高。累計5月人民幣升值1.74%，連續兩個月升值，月度升幅是半年來最大。

料凍結約200億美元流動性

在未能抑止升勢下，人行於人幣日間收市後15分鐘宣布，將金融機構外匯存準金率上調2個百分點，6月15日起生效。外匯存準金是金融機構按外匯存款的一定比率向人行交存的準備金，上調比率的話，意味銀行會有較多外匯存款被凍結，令用外匯購買人民幣去結匯的額度減少，從而在一定程度上緩解人民幣升值壓力。按內地截至4月底的外匯存款餘額1萬億美元計，今次操作將凍結大約200億美元外匯流動性。政策公布後，離岸人民幣立即下挫160點子，在岸人民幣也跌至6.3687。在晚間交易時段，在岸與離岸更雙雙升轉貶，曾跌穿6.37水平，離岸更一度較人行公布消息前跌逾200點子。

中銀證券全球首席經濟學家管濤表示，人行此舉有助收緊境內市場外匯流動性，提高境內外幣利率及縮小境內本外幣利差，抑制即期和遠期結匯。同時政策調整也釋出信號，就是人行不會放任人民幣過快升值。

不過最近幾年人行極少以外匯存準金率作為干預匯率的手段，對上一次調整已經是14年前。

中央有後招 或重啟逆周期因子

光大銀行香港分行金融市場部資金業務聯席主管顏劍文認為，人行出手顯然是因為人民幣升勢未有因官員喊話而稍歇，故需要向市場釋放出更強烈信號，由於目前美匯指數在90左右水平趨穩，再加上人行的舉動，短期內或可望壓一壓市場過熱的升值預期。萬一未能令匯率降溫，顏劍文估計人行將可能祭出更重招數，包括上調直接針對遠期的外匯風險準備金率，以及重啟去年10月淡出的中間價逆周期因子。