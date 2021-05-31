新iBond因應策略揀銀行

撰文：李凱茵

跟往年一樣，iBond認購期未展開，各銀行及證券行都已經公布各項優惠。視乎申購者認購iBond後作什麼打算，如屬一直收息至到期贖回的投資者，應該要留意銀行有否豁免代收利息費、託管費或到期贖回費等，跟二手買賣相關的交易費或轉入費優惠則不適用。相反若打算短期內沽出，最好揀選有提供二手交易買賣、轉倉費、網上交易佣金優惠的分銷機構，藉此把回報放到最大。

長揸短炒 留意優惠重點不同

今次作比較的銀行或證券行，基本都豁免收取認購手續費，其中輝立證券按成功獲分配的iBond收取0.15%佣金。另各項代收利息費、託管費及到期贖回費普遍都會豁免，對於打算一直持有iBond收息至到期贖回的投資者來說都受惠。反之，打算中途沽出iBond賺價的投資者就要認真比較各銀行及證券行提供的交易費用優惠。以上一批iBond為例，每人最多獲分配4手，首日升幅2.75%，換言之全部沽出都只有獲利1100元。如要被扣除手續費，經紀佣金等等不同費用，回報大打折扣。

沽售二手iBond的途徑有二，第一是透過認可交易商在場外市場交易（OTC），第二是透過證券經紀商、香港中央結算有限公司或設有證券買賣服務的銀行，在香港交易所買賣政府債券計劃下的任何債券。經銀行的場外交易市場買賣二手iBond，銀行會向投資者開出買入價及賣出價， 投資者可透過此途徑把iBond直接售予銀行。當中有機會涉及的費用包括手續費，亦有可能涉及銀行或證券行之間的轉撥費用。恒生銀行表示會豁免場外沽出的手續費，由其他銀行轉入或轉出至其他銀行的相關手續費都獲得豁免。中銀及建行亞洲亦表示透過場外交易方式買賣iBond亦不會設二手買賣費用。

兩個途徑沽售二手iBond

另外，投資者亦可透過券商的暗盤交易買賣二手iBond，由券商作莊家，情况跟銀行的場外交易相近。耀才證券會就其暗盤的網上交易提供買賣佣金全免優惠。不論是銀行的場外交易抑或券商的暗盤交易，投資者都應該要留意開價或會偏離港交所報價，同時也要留意銀行或證券行的買賣價差是否合理。如果選擇經港交所沽售，一般都是依照出售股票的程序進行，所以會涉及股票買賣的相關交易及佣金費用。此外，由於銀行多數會把投資者的iBond，以至其他債券存放於債券戶口。如果投資者要沽售就需要先把債券戶口的iBond轉倉至同名的股票戶口之中，這其中會涉及轉倉費用。銀行之中中銀香港、恒生及中信銀行都表示這項費用豁免，耀才證券的「11免」中也包括了這項費用。

經紀佣金方面，本文比較的各家銀行及證券行之中，中銀表示如客戶在認購申請後把獲分配的iBond由債券戶口轉倉至同名股票戶口，再於6月24日至9月30日期間透過聯交所沽出，就可獲退回經紀佣金。要享用此優惠，用戶必須先繳付佣金，直至年底前有關戶口仍然生效才會獲得退回。耀才證券提供新開戶1個月免佣優惠，而寶盛證券新開戶用戶7月31日前經手機應用程式沽售iBond佣金只需5元。

其他銀行及證券行則按照正常買賣股票般向沽售iBond的用戶收取佣金，恒生的佣金為成交金額的0.2%，最低收費100元；信銀則視乎透過哪一途徑及戶口等級，收取成交額0.125%至0.4%不等；建行亞洲則表示只設場外買賣。要注意一點，不論銀行抑或證券行，透過聯交所沽售iBond仍要繳交證監會的交易徵費（成交額0.0027%）及港交所交易費（0.005%）。

[退休綢繆]