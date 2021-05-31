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金獅交投連跌3月 實呎失守1.6萬

【明報專訊】港鐵大圍站上蓋柏傲莊III開售前，樓齡逾34年、區內上車屋苑金獅花園，交投卻連跌3個月，個別業主為急於減磅離場，令屋苑平均呎價在旺市下罕有出現下調，失守1.6萬元大關。

明報記者 歐陽慧恩

世紀21奇豐客戶經理王榮基表示，金獅花園新近成交為2期E座中層1室兩房戶，實用306方呎，以524.8萬元易手，實呎17150元。原業主2018年以503萬元購入，持貨滿3年，帳面僅獲利約21.8萬元或4.3%，唯扣除入市的印花稅及買賣的代理佣金後，料僅平手離場。王氏又稱，受區內新盤效應影響，凍結部分購買力，料新盤正式開價後市况會轉趨明朗，部分業主亦將重新放盤，成交量有機會回升。

富嘉2房實呎16116創新高

不過，同區居屋則錄得呎價新高。美聯營業經理胡光義表示，大圍富嘉花園1座高層E室，實用484方呎，2房間隔，以780萬元已補價成交，實呎16116元，創大圍居屋呎價新高。原業主2017年以599萬元已補價購入上址，帳面升181萬元或30%。資料顯示，是次成交呎價，較同區海福花園3座低層H室，於上月以實呎16088元所創下的紀錄高約2%。

同屬上車屋苑的屯門䨇寓，亦錄新高成交。祥益地產高級區域經理黃慶德表示，成交單位位於北翼高層戶，實用面積268呎，開放式間隔，賣方於去年12月放盤，開價528萬元，獲首置客以511萬元購入，實呎19067元，呎價創屋苑同類單位新高。原業主2016年以約392.7萬購入單位，帳面獲利約118.3萬元或30%。

關之琳胞弟1625萬入市曉峰閣

豪宅成交方面，則再有名人入市個案。土地註冊處顯示，中半山曉峰閣一個實用625方呎的2座低層B室，2房間隔，上月以1625萬元售出，登記買家為Kwan Sai Wah Eric，據悉為「娛圈富婆」關之琳胞弟關世華。

關世華原名關家博，近年成為一名風水玄學家，今次入市只需付樓價3.75%印花稅，即以「首置」名義入市。原業主2015年以1200萬元購入，帳面獲利425萬元或35%。

另外，土地註冊處顯示，大潭陽明山莊15座高層83室，實用2067方呎，3房間隔，本月中以8600萬元連車位易手，實呎41606元。單位原業主為MANIPUR ASSETS LIMITED，公司董事包括嘉里（0683）家族成員郭孔輔等，2006年3355萬元購入，帳面獲利5245萬元或約1.6倍

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