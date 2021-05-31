晉海一房反價3%後呎售2.1萬 二手新高

中原高級分區營業董事伍錦基表示，日出康城半新盤晉海有一房戶，成交呎價創屋苑二手新高；上述晉海1A座低層F室、實用340方呎，原業主近日反價20萬元或3%後、以720萬元易手，實呎21,176元，成交呎價除較同類單位平均呎價20,590元高2.8％，亦創屋苑二手成交呎價新高。

伍錦基表示，上述晉海原業主，於2017年10月以495.6萬元一手購入單位，持貨約4年，帳面賺224.4萬元或約45%。

海天晉兩房1018萬易手 兩房新高

將軍澳同區另一半新盤海天晉，亦錄創屋苑兩房單位成交價新高；上述3座低層C室，實用518方呎兩房間隔、望園景，原業主開盤叫價1068萬元，議價後減50萬元或約4.7％，以1018萬元成交，實呎19,653元，成交價較同類單位原最高紀錄952萬元，再推高66萬元或約7％。上述單位原業主2016年6月以735.3萬元一手購入，持貨約5年，現帳面獲利282.7萬元或約38%。

另將軍澳5月迄今暫錄約7宗白居二成交（白表免補地價購公屋或居屋），世紀21物業經理魏仕良表示，寶林邨寶泰樓高層20室，實用約490方呎，原業主4月叫價358萬元，近日減價13萬元或約4%後，以345萬易手、實呎7041元，屬市價。

寶林邨未補價490呎單位 15年賺13倍

上述單位原業主2005年購入價為24萬元（未補價），持貨約15年，帳面大賺321萬元或約13倍。

新元中兩房零議價663萬售出

元朗老牌屋苑新元朗中心5月交投市況亦不俗，累錄5宗成交，比4月全月多1宗或25%。中原副區域營業經理王勤學指出，屋苑新錄4座低層C室易手，實用466方呎兩房間隔，以663萬元零議價成交、實呎14,227元，新買家為上車客，考慮不久決定承接；原業主早於1993年底以126.1萬元買入單位，帳面獲利536.9萬元，單位約28年來升值4.3倍。另中原地產十大屋苑周末錄得21宗成交，連續15個周末穩企雙位數成交；另美聯統計，10大藍籌屋苑過去兩日錄約23宗成交，較上周末錄約21宗增加9.5%。