4月商舖買賣186宗 逾4年半最旺

不過，利嘉閣（工商舖）高級營業董事鄭得明表示，4月期內商舖買賣登記金額卻下跌，按月減少4%，至25.63億元，主因是期內高價登記有所放緩。

200萬至500萬商舖按月登記升1.6倍

若按物業價格劃分，以價錢在200萬至500萬元的商舖買賣登記量的升幅最可觀，由3月16宗增加至4月的41宗，升幅多達25宗或約1.6倍。至於2000萬至5000萬元內、以及500萬至1000萬元內的兩個價格組別，按月亦分別升17%至35宗，及升15%至31宗。

另外，美聯工商舖資料研究部等資料顯示，截至5月27日，5月共錄92個商舖放頂租個案，較反修例時期2019年10月錄得的高位152宗，減少60宗，跌幅近四成，估計是新冠疫情開始放緩，對零售業的影響逐漸消退，放頂租個案料亦回落。

5月商舖放頂租個案 逾1年半減四成

美聯旺舖董事盧展豪指出，相信未來放頂租個案再增的機會不大，而民生區租戶紛紛開始四出尋找新舖位，為舖位租務市場帶來支持。