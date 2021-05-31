協成行中環舖月租叫價40萬 較去年初低四成

佔地7230呎 折合每呎叫租55元

Good Mask去年底以短租、每月18萬元租用協成行旗下位於中環德輔道中55號地舖及1樓舖，該舖面積7,230方呎，呎租僅24.9元，相信為區內的新低呎租水平。可留意的是，有關租期僅半年至今年5月下旬，目前商舖已經丟空，但保留上一手租客中藝舊有的裝修。

口罩生產商短租18萬約滿已退場

據悉，協成行近期再度將商舖推出招租，月租叫價40萬元，即呎租叫價約55元，同時亦可接受短租，租金可再作商議。

翻查資料，上述商舖自2012年起由中藝承租，惟2019年中因反修例風波而令社會運動爆發後，重創本港的零售市場和旅遊業，核心消閒購物區的商鋪市道，更加成為重災區，中藝決定在2020年初租約期滿後離場，據悉最後月租水平約為70萬元、即折合呎租約為97元。

協成行曾推紓困措施共渡時艱

業主協成行曾在中藝離場後，以月租100萬元放租，惟當時本港新冠疫情尚未受控，加上病毒深入各階層，因而轉變策略，以短租形式租予抗疫產品的口罩生產商Good Mask。

可留意的是，作為擁有約200萬方呎各類收租物業的老牌發展商協成行，近兩年來亦有推出紓困措施，與租戶共渡時艱；協成行董事總經理方文雄早前接受本報訪問時曾表示，面對艱難時期，集團旗下部分物業的租金亦有下調，「希望令租客繼續留喺度，大家都搵到食，集團資產亦可繼續被善用，對人、對己、對香港都有利。」

石硤尾舖位高開價七成售出

與此同時，疫情下民生商舖仍持續受到買家追捧。中原（工商舖）日前舉行工商舖拍賣會，成功售出石硤尾白田購物中心一個商舖。中原(工商舖)董事總經理潘志明表示，上述透過公開拍賣形式售出的物業，位於石硤尾偉智里1至3號白田購物中心1樓110號舖，面積約54方呎，以交吉形式出售；物業開價26萬元，最初每口叫價2萬元，當承價至40萬元後，拍賣師將每口叫價調低至1萬元，最後共承接11口價，以44萬元成功售出，即較開價高18萬元或近70%成交，成交呎價折合8148元。