6月聚焦三新界盤涉2685伙

星凱‧堤岸樓書示位已準備就緒

值得留意的是，新界兩個焦點新盤，皆擁有鐵路效應，其中中洲置業旗下火炭坳背灣街、毗鄰火炭港鐵站的星凱‧堤岸，提供1335伙，早前已開展宣傳推廣。

中洲置業營銷策劃總監楊聰永表示，星凱‧堤岸預料6月可獲批發預售樓花同意書，之後會即時推出市場，而項目的樓書和示範單位，目前均已經準備就緒。

星凱‧堤岸提供的戶型相當多元化，涵蓋開放式至4房間隔，主打實用面積約330至580方呎的1、2房單位，兩款單位佔全盤單位總數約62%。按照一手住宅銷售新例的要求，星凱‧堤岸首張價單最少須推出267個單位，而楊聰永指出，集團會參考過去一年來、港鐵沿線新樓盤的定價。

YOHO Hub 最大賣點毗鄰元朗站

至於新地（0016）旗下元朗The YOHO Hub，現正申請預售樓花同意書的B期提供1030伙，屬於同系YOHO樓盤系列的延續，最大賣點是毗鄰西鐵元朗站。

新地副董事總經理雷霆早前已明言，The YOHO Hub一旦獲批預售，最快會於6月推售。

薈藍最細181呎起 細絕青衣新盤

另一同樣待批預售樓花同意書的新界新盤，為宏安地產（1243）青衣寮肚路薈藍，提供320伙，最細一款特色戶的實用面積約181方呎，料屬青衣區內近年面積最細的新盤單位。薈藍主打開放式及1房單位，標準戶實用面積則介乎約203到257方呎。