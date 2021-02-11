柏傲莊III兩日極速收萬票 今年票王 逸南首輪45伙沽清吸金2.5億 不乏年輕人捧場

明報記者 林可為、李舒盈

柏傲莊III日前以折實均呎19,999元首推182伙後，收票反應熾熱，市場消息指項目過去兩日收票突破1萬張，超額54倍，成今年新盤收票王，打破黃竹坑港島南岸晉環早前首輪開售前收逾5500張入票今年高位紀錄。

新世界：六成入票者為首兩期向隅客

新世界營業及市務總監黃浩賢表示，集團會與港鐵商討加推單位安排，計劃最快周六（6月5日）首輪銷售，預計首輪開售單位總數約300伙。至於柏傲莊III入票人士客源，黃表示約六成入票客人，去年曾於柏傲莊第1、2期入票。

5月新盤成交暢旺，累錄逾2100宗成交，除比4月錄約810宗按月勁升1.6倍外，更創自去年11月錄約2650宗後半年來按月新高；而5月賣樓王為路勁（1098）牽頭黃竹坑港島南岸晉環，月內累售約590伙、吸金逾128億元，單位平均成交價逾2100萬元。

5月新盤成交2100宗 晉環吸金128億最勁

至於恒地（0012）旗下樓花期長約17個月的鴨脷洲逸南，昨首輪推售45伙開放式和1房戶，提供最高6%折扣，單位折實價427.6萬至678.4萬元、折實呎價2.29萬至2.7萬元，至昨晚近9時清袋；恒基物業營業（二）部總經理韓家輝表示，逸南首輪銷售套現約2.5億元，日內將加推應市。

因恒地開售前已進行抽籤，昨在中環國金中心1期售樓處現場所見，準買家排隊秩序良好並以年輕人為主。

另恒地負責銷售的屯門青山公路青山灣帝御‧嵐天，最新售出6座18樓08室特色戶，實用346方呎1房連衣帽間間隔、連天台，成交價591.4萬元、實呎1.7萬元；另啟德THE HENLEＹＩ過去兩日亦售出7伙。

信置（0083）樓盤過去兩日共售約8伙、吸金約1.25億元；當中以鼓勵市民接種新冠疫苗，送出一房單位作抽獎的觀塘凱滙，周末兩日售約6伙，單位成交價1097萬到2163萬元。

業界料6月一手成交達2500宗

會德豐將軍澳MALIBU沽出最後一伙頂層特色戶，為1B座71樓A室、4房間隔，實用1344方呎連平台和天台，成交價3588.48萬元、實呎2.67萬元。另中原亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑指5月迄今新盤成交累錄約2100宗，料6月將錄約2500宗。