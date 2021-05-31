馬泰陽：樓價創新高指日可待

【明報專訊】樓市交投熾熱，不少矚目新盤登場，買家趕入市優質物業，市場紛錄破頂成交，樓價拾級而上。差餉物業估價署公布的最新數據顯示，今年4月份私人住宅售價指數報390.8點，按月升約0.44%，已連升4個月，為2019年7月後的21個月新高，與2019年5月的歷史高位396.9點只差1.5%。隨着疫苗接種持續，本港疫情逐漸緩和，近日更有零確診個案紀錄，若未來中港恢復通關，樓市勢將火上加油，樓價再創新高可謂指日可待。
近日新盤究竟有多旺？從數字可見一斑，綜合《一手住宅物業銷售資訊網》資料顯示，本年迄今（截至5月24日）新盤共售出近6500個單位，比起去年同期約4600多個上升約四成。當中逾億元交投更為突出，本年迄今售出約50個單位，較去年同期約24個增加1.08倍。逾億元新盤交投急升，相信與今年有不少超級豪宅新盤登場有關，可見超級豪宅獲得不少具有雄厚資金的買家青睞。
中港將通關 預計租金再升
二手承接亦十分暢旺，綜合土地註冊處資料顯示，本年迄今(截至5月25日)二手住宅註冊量共錄26110宗，涉及金額約2191億元，金額已超越去年上半年及下半年，若以每半年計算，本年迄今已創2010年下半年後的10年半新高。資金追捧磚頭，二手承接有價有市，料旺勢將延續。
樓市利好因素湧現，經濟有望加快復蘇，加上資金充裕、息率低企，除了帶動樓價再攀升外，若果未來疫情持續穩定，中港再通關，不只樓價有望破頂，預計租金亦有力進一步上升。