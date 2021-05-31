布少明：樓價挑戰歷史高位

是次樓價升幅頗為全面，三區樓價均告上升。當中以港島區升幅最大，美聯港島樓價指數最新報190.48點，本年迄今錄6.22%的升幅；其次為九龍區，美聯九龍樓價指數最新報169.57點，該區樓價本年迄今則升4.79%；新界區方面，美聯新界樓價指數最新報159.83點，該區本年迄今亦升2.59%。價升之餘，量升得更快，二手交投表現尤其強勁，本年截至5月26日止，二手住宅註冊量錄26370宗，較去年首5個月錄得的17076宗高出逾五成。今年樓市表現回暖，二手住宅交投暢旺，帶動二手住宅註冊金額於不足5個月內已逼近2200億元的水平。

憧憬經濟復蘇 資金投入有形資產

之前樓價升的兩大原因，一是追落後，二是資金流入樓市。現時形勢有變，市場開始憧憬經濟復蘇，相信資金會加快投入有形資產，以對抗可能出現的通脹。筆者相信，隨着疫情緩和，住宅交投暢旺，低價盤已陸續被市場吸納，業主議價空間相對收窄，預期短期內樓價將有力繼續向上，即使未通關，相信亦大有機會於短期內挑戰歷史高位。

美聯物業住宅部行政總裁

[布少明]