廖偉強：代理要專業 更要健康

說起影響健康主要的兩大因素，一是食物，二是情緒，食得健康才能保持長壽，平日應盡量減少進食動物的皮下脂肪及煎炸食物，並非要揀飲擇食，而是要避免大量重複進食同一種類食物，任何飲食均要適可而止。其次就是情緒，情緒可以分為三種，分別是抑鬱、壓力及暴躁，這三種情緒很容易導致嚴重的疾病，如果能夠控制及駕馭情緒，連帶身體方面的疾病就有機會減少。其中避免抑鬱方法就是要懂得放下，避免壓力的方法就是要克服恐懼，能夠控制情緒才能夠避免頑疾出現。

有健康體魄 才能提供貼心服務

縱觀地產代理的工作時間頗長，除經常食無定時，更要面對不同客人五花八門的要求，所以地產代理除了需要專業外，更加要有健康的體魄。如果再加上貼心的服務，讓客人能更容易在優質樓盤當中作出抉擇，便可以節省時間，縮短交易的決定，創造雙贏。筆者最近因需添置一些電腦產品，在假日期間親身到兩間大型的連鎖店選購，因其中一間連鎖店的職員在講解產品時模棱兩可，自然令到筆者舉棋不定，於是乎嘗試到另外一間連鎖店參觀選購，反而這間店舖職員的講解非常清晰專業，令筆者能夠在極短時間內一槌定音。

利嘉閣地產總裁

[廖偉強]