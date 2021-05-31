陳永傑：金價轉強 樓價同樣堅挺

雖然美國通脹及債息回升，對投資市場的股市、樓市及股市不利，但美國及歐洲的量寬一波未平一波又起，近期美元指數終於失守90點大關，跌幅擴大。持有大量現金作為財富的人士心知不妙，紛紛將現金投入投資市場購買樓宇、股票及黃金自保。因為不作任何保本增值動作，持有的現金將會被新印發的鈔票攤薄購買力，無形中財富貶值。股市縱然風起雲湧，但好淡雙方互有攻守，陷於拉鋸局面，未分勝負。而久沉的金價自5月份開始顯著轉強，最先升破1800美元關口，然後持續挺進，暫時企穩在約1870美元，伺機挑戰1900美元關口。

美英樓價破頂 港樓相對落後

與黃金同樣是實物的住宅物業，去年新冠疫情對美國及英國樓市並無大礙，繼續頻頻破頂，本港樓市在疫市中亦能力保不失。今年美國、英國、中國內地以至澳洲等地樓市均告上揚，香港樓市最近亦告發力擴大升勢。

金市做好，對於物業有更大刺激作用，因為物業的實用價值比較黃金更多，金價大幅回升，會對樓市產生提振作用。

以樓價而言，本港落後於美國及英國，全因兩國樓價都是破頂而升，香港樓價目前相距中原城市領先指數的頂峰低約3%。本港樓市暫時只屬追落後，尚未能夠創出歷史高峰。

中原地產亞太區住宅部總裁

[陳永傑]