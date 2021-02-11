摩根大通亞洲：績後博反彈 快手購13193

輪場資金流向方面，投資者傾向趁股價急跌撈好倉博反彈，不過條款選擇頗為分散，價外幅度約20%至近40%都有資金留意。如投資者現階段進場部署好倉，宜因應正股近期調整而重新揀選合適條款，避免揀選太過價外的產品。如看好可參考快手購13193，行使價231.08元，實際槓桿4.8倍，2021年10月11日到期。

以上數據截至 2021/05/28

資料來源: 彭博資訊及jpmhkwarrants.com

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