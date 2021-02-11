何啟聰：匯控強勢破位 購證吼17102

匯豐控股（0005）上周五突受追捧，開市早段已突破50元關口，是去年3月以來首次，及後升幅更擴大至逾3%並以接近全日高位收市。向上或有待上試52元的機會，支持或參考48元水平。

部分科技股業績後捱沽，吸引資金重新留意舊經濟股，或是利好匯豐的原因。匯豐成功突破50元，好倉有資金獲利，亦見有好友向上換馬，看好可考慮滙豐認購證17102，行使價55.88元，2021年08月到期，實際槓桿約13.8倍。憂慮破位後或遇獲利沽壓，看淡可考慮滙豐認沽證28711，行使價43.83元，2021年08月到期，實際槓桿約12.6倍。

（本結構性產品並無抵押品）

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瑞信香港認股證及牛熊證銷售主管

[何啟聰]