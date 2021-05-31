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2021年5月31日星期一
趙海珠 匯市前瞻
投資策略
TVB洗牌未完 前朝董事勢危 重選僅低票通過 料非純粹基金反對
「TVB小股東關注組」質疑 黎瑞剛任職期間現多項「蝕本」交易
官媒集體發聲遏人民幣升勢
創興宣布私有化前夕 富途客戶逾1800萬掃貨
大新鄧子健：無懼虛銀 今年私貸料有增長
上海電氣子公司遭拖數 潛在損失或達83億人幣
聯博王耀維：中長期看好中美科技龍頭股港樓
耶魯大學投資界名人輩出 源於重視批判思維
聯博可持續趨勢基金 一年回報逾五成
安本標準姚鴻耀：外資增持A股 大勢所趨
瑞銀劉鳴鏑：兩大因素利好內地股市
越秀服務 主打大灣區概念
TOD 似港鐵「鐵路+物業」
新iBond明起接受認購 券商送股票戲票 優惠勝銀行
康宏旗下百峯：理財服務擴至企業
中銀：理財通快開通 為內地客提供長期規劃
恒生商業客遙距開戶 擴至5名股東企業
汽車服務配對App 明碼實價吸用戶
社交媒體賣廣告 六成收入作宣傳
張兆聰：銀行股建倉匯控德銀
鄺翠玲：低息環境 不應急於贖樓
環球經濟數據
金子：大行唱好 招行購21589
張兆聰：美團料已見短期底
潘啓才：8017獲微信女推介似震倉
陳大為：收水反有引致惡性通脹風險
《幫你格價》：出糧戶口賺盡優惠
沈永年：轉內地發展東山再起
趙海珠：關注通脹 央行立場轉鷹
謝紹榮：美元轉弱利港股港樓
黃德几：信義光能晉身藍籌股 候低吸納
陸振球：小心道瓊斯交通指數突破
陸振球：跟着大戶走 更勝基礎及技術分析
林少陽：建黨100周年 A股維穩？
技術取勝：煤氣守住上升軌
謝偉銓：加裝鮮風機可解決問題？
李聲揚：耶魯基金之父的投資啟示
蔡金強：人民幣升值 國力體現
艾雲豪：從袁隆平想起令狐冲
蘇沛豐：快手業績佳 候支持位吸納
李順威：科技股下跌 無關通脹利率事
劉思明：港股宜乘勢向上 打破鐘擺格局
何啟聰：匯控強勢破位 購證吼17102
瑞銀亞洲：資金流購證 美團購22936
摩根大通亞洲：績後博反彈 快手購13193
周顯：政府禁虛幣 錢都跑走了
張佩儀：匯價如何影響積金回報？
王弼：油股有陣煙草味
曾淵滄：看好人幣升值 可買A股ETF
湯文亮：錯失簽定《中歐投資協定》時機
陳永傑：金價轉強 樓價同樣堅挺
廖偉強：代理要專業 更要健康
布少明：樓價挑戰歷史高位
馬泰陽：樓價創新高指日可待
柏傲莊III兩日極速收萬票 今年票王 逸南首輪45伙沽清吸金2.5億 不乏年輕人捧場
6月聚焦三新界盤涉2685伙
協成行中環舖月租叫價40萬 較去年初低四成
4月商舖買賣186宗 逾4年半最旺
晉海一房反價3%後呎售2.1萬 二手新高
沙田版天鑄 瓏珀山攻換樓客
金獅交投連跌3月 實呎失守1.6萬
新iBond因應策略揀銀行
趙海珠：關注通脹 央行立場轉鷹
【明報專訊】美匯指數走勢上周略為反覆，市場繼續關注美國通脹數據，包括執筆時尚未公布的個人消費開支物價指數。美匯指數處於90水平上落，兌日圓則升至109以上。
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