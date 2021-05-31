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《幫你格價》：出糧戶口賺盡優惠

【明報專訊】即將踏入6月份，不少莘莘學子即將畢業及踏入職場。在現時經濟欠佳的環境下，職場新鮮人除了有固定儲蓄，更應精打細算。事實上，現時不少銀行都推出出糧戶口迎新優惠，當每月薪金達到指定金額，即可享有現金獎，部分銀行更贈送買股票免佣優惠及定存優惠。

明報記者 黃清瑤

是次比較本港6家銀行的出糧戶口迎新優惠，就以恒生銀行（0011）為例，只要每月薪金達1萬元已可獲得現金獎。由即日至今年6月30日，設立全新綜合戶口為自動轉帳出糧戶口，並於指定出糧期內符合每月平均出糧金額要求，即可獲現金獎賞。若每月平均出糧金額介乎1萬元至3萬元以下，可獲200元；3萬元至5萬元以下，可獲400元；5萬元至8萬元以下，可獲600元；8萬元以上可獲800元。

舉例來說，假設申請人於5月份登記，並於6月至8月期間，每月平均出糧金額為3萬元，就可獲贈400元現金獎賞。另外，全新客戶於期內以恒生手機應用程式，開立優進理財戶口及同時登記出糧戶口，可額外獲100元獎賞。

恒生交銀月入1萬獎200元

除了現金獎賞，合資格的出糧戶口用戶，於出糧期內經恒生投資快股票手機應用程式「恒生投資快」進行之港股交易，可享最高500元的佣金回贈。現時以「恒生投資快」買賣港股，可享交易金額的0.15%佣金優惠，惟每單交易最低收費為50元。假設合資格用戶透過恒生投資快買入騰訊（0700），以上周五601.5元收市價計算，即可豁免90.2元的交易佣金。

交通銀行的獎賞門檻亦低，若每月薪金為1萬至2萬元以下，可獲200元；2萬元至4萬元以下，可獲400元；4萬元以上可獲800元。另外，指定月份帳戶平均結餘高於30萬元以上，再送200元現金獎。交銀亦推出開設證券戶口優惠，首6個月買入股票免佣，及首6個月豁免認購新股手續費。

轉用渣打出糧 送里數及1.6厘定期優惠

如果市民是「里數黨」，可考慮申請渣打銀行作出糧戶口。由即日至今年6月30日，成功開立「渣打紅利出糧戶口」並使用自動轉帳出糧服務，但凡每月薪金金額為2萬元至5萬元以下，可獲2000「亞洲萬里通」里數或200元現金；2萬元至8萬元以下，可獲4000里數或400元現金；8萬元以上，可獲9000里數或900元現金。

若同時開立港元及人民幣定期存款組合，可享特惠港元及人民幣定期存款優惠3個月年利率1.48厘或6個月年利率1.60厘。若申請人存入10萬元作6個月定存，即可獲800元利息。若於推廣期內時申請按揭貸款，並於今年12月31日前取貸款，可享額外0.1%按揭貸款現金回贈。

中銀送公務員最高1000元現金獎

中銀香港及花旗銀行的現金獎賞則較少，中銀香港為例，由即日至6月30日，登記中銀為出糧戶口及同時綁定中銀香港為轉數快預設收款帳戶，可享100元獎賞，若於網上登記可額外享100元。此外，同時開立全新證券帳戶，可享首年無上限零佣金；若是現有證券客戶，享12個月免佣。

如申請人是公務員，開設或提升帳戶至「智盈理財」或「i-Free自在理財」，無論任何薪金水平都獲200元現金獎；開設或提升帳戶至「中銀理財」，則可獲200元至600元現金獎；開設或提升帳戶至「私人財富」，則可獲400元至1000元現金獎，獎金視乎每月薪金水平。

花旗送最高1厘活期儲蓄戶口

花旗銀行的獎賞門檻較高，開立全新Citibank戶口，月薪3萬元以上，可獲300元現金回贈；5萬元以上，可獲500元現金回贈；及8萬元以上，可獲800元現金回贈。

另設證券戶口優惠，包括買入港股免佣優惠、成功存入港股或美股或上海A股可獲最多3000元現金劵獎賞。最後又提供「月月增息」支票儲蓄戶口，該戶口的特色是在連續12個月的存款期內，年利率隨每日平均戶口結餘增長而逐月遞增，年利率最可高達1厘，要留意的是，最低戶口結餘增長要求為每月8000元。

舉例來說，假設開戶資金為8000元，首月可享0.12厘的存款利率，第二個月再存入8000元，存款利率會上升至0.2厘，第三個月再存入8000元，存款利率會上升至0.28厘，餘此類推。直至第12個月至第18個月，利率會上升至最多1厘。第19個月將會重新計算，儲蓄同時可賺取利息。

[幫你格價]

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