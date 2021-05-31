鄺翠玲：低息環境 不應急於贖樓

（1）大灣區幅員遼闊，樓價及生活配套各有特色，暫時難以定論那處較合適及所需費用，筆者建議Harry多做資料蒐查及待疫情較緩和時能實地勘察才作決定，在理財規劃上也請留意以下細節：

加按100萬在退休地置業

以退休人士來說，醫療及保健支出佔一個相當重部分，尤其兩人不是當地永久居民，所以醫療儲備不能忽視，另外選購一個能覆蓋外地醫療費用的醫療保險也是合適做法；由於未知在哪裏定居，難以預計實際所需樓價，可暫定預留200萬元作此用途，筆者亦相信需要一筆付清，因手頭上流動資產不多，所以在什麼時候買入也是一大考慮，不過可考慮在現時仍有收入時加按現居，套現買日後退休居所；香港現時仍是低息環境，若加按100萬元，10年攤還，每月供款1.8萬元，較現時多付8000元，雖延遲2年才供滿，但可改善整體現金流，不失為一個方法。在此筆者建議預留200萬元作大灣區置業，再預留40萬元（約6個月支出）作緩衝儲備，餘下的60萬元可撥作投資增值用途。總結而言，Harry應適當地運用物業按揭的低息環境加按，以達成在大灣區置業的目標，而並不是現在去贖樓。

（2）要維持每月2萬元的生活費，在Harry 65歲退休時應準備妥520萬元的退休金，以支持兩夫婦直至85歲的生活；既然3年後太太退休時，Harry的薪金料仍可支撐家用等項目，既然那時每月盈餘相信不多，建議好好利用這未來3年的黃金時間來儲蓄退休金！若兩人的150萬元投資項目仍繼續，再加上上述的60萬元，未來3年內每月投入盈餘中的1.5萬元作投資，以年回報6%計算，在Harry 65歲時，投資類資產料可滾存至420萬元，那時兩人強積金料可滾存至323萬元，連同110萬元現金，流動總資產約有855萬元。純粹看數字，似乎以上兩項目標已可達成。

（3）整個想法其中一個重點便是太太退休後，收支能否取得平衡，筆者建議趁現在可和太太探討這議題，如條件成熟可調整，大可先行處理。

美聯金融集團高級副總裁

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[鄺翠玲 理財信箱]