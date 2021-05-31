汽車服務配對App 明碼實價吸用戶

明報記者：薛偉傑

攝影：李紹昌

AutoMate行政總裁陳子敬表示，幾年前想維修汽車，嘗試網上搜尋時，發覺本地服務商相關資料有限，網上搜尋時，更出現首頁排第五的是台灣公司。於是他找來兩名從事IT工作的舊同學一起創辦AutoMate，由2017年開始籌備，到2019年推出手機App。

陳子敬表示，當年單是說服第一批服務商加入AutoMate這個平台，至少用了9個月。因為大多數公司認為，App未推出，未知會有多少人下載。連鎖經營的車房和車行覺得，不需要靠這種配對App來找新客。

不涉原廠零件服務收費盡量公開

結果，該公司以不設上台費和月費，只按每宗促成的交易來收取一個低比例佣金，說服到第一批150個業者成為合作伙伴，全部是獨立車房；首批合作車房初時對於公開收費也比較抗拒。因此，該公司獨立列出30至40項常用而又不涉及原廠零件的汽車服務，包括洗車、驗車、換車胎、換偈油、安裝車Cam、打蠟、鍍膜等，游說這些合作車房在App上公開收費，但車房可自由決定，這30至40項服務當中，有多少項想公開收費，減低合作車房的抗拒，每家車房願意公開收費的服務逐漸增加。至於所有涉及原廠零件的維修服務，讓合作車房和車主聯絡時在App內報價，毋須預先公開。

另外，AutoMate不會收取廣告費來讓某家合作車房或車行在某項服務的排序靠前，純粹以用戶對每家合作車房或車行的評分和評語來計算排名，用戶、車房及車行都較受落。

隨着手機App的用戶數目逐漸上升，開始吸引到其他車房和車行加入，包括「挑戰者」和「英之傑」等集團連鎖式經營者。截至今年4月，已經有超過250家車房和車行加入平台（連鎖經營者以每間分店計算）。至於用戶人數，截至本文執筆時已達3萬，比去年同期增長超過3倍。

用戶一年增3倍

該公司早前推出12項不涉及原廠零件的「劃一定價服務」，以不論汽車型號和車身大小，都是相同收費來吸引車主，邀請評分較高的合作車房參加。陳子敬表示，除了讓用戶和車房等透過手機App自行聯絡外，公司亦聘用了客戶服務員，接受用戶投訴或在有需要時介入。初期曾經有兩家車房的服務做得不好，收了錢卻沒完全維修好汽車；結果車主向客戶服務員投訴，該公司找另一家合作車房，翌日為車主修理好汽車；而上述兩家車房也從平台上除名。

8月將推24小時拖車服務

較早時，AutoMate推出汽車保養課程，另因見拖車服務需求甚大，AutoMate將會在8月推出24小時拖車服務，並會確保收費透明。App內亦會加入位置追蹤功能，讓車主實時查看拖車的位置和進度。另外，有汽車保險服務正在籌備中，預訂充電樁服務亦正在考慮中，開始和業者初步商討。陳子敬稱：「若單計香港市場，相信明年就開始有營運盈利。」此外，若疫情不惡化，他計劃明年第一季擴展至新加坡，將來再逐漸開拓馬來西亞和其他東南亞國家市場。

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