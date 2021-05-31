康宏旗下百峯：理財服務擴至企業

百峯董事總經理鍾國威（圖）接受本報專訪時表示，擬在今年第四季將理財服務擴至企業層面，例如為客戶公司提升現金流、管理貿易外匯風險、稅務等方面提供意見。他期望客戶數目可由目前的3000個，至年底增加一倍。

鍾國威表示，該行目前有招聘企業財務、貸款等專才，加上其他財務策劃人員，目標增加3倍人手。市場利率低企，銀行今年亦積極擴展財富管理業務和人手。

目標增3倍人手 至年底客戶增1倍

百峯目標客群同為資產總值100萬美元以下的階層，鍾國威坦言面臨競爭更為激烈，不過他認為銀行客戶經理客戶較多，未必有太多時間照顧細節，該行理財顧問則可提供更多微細服務，例如提供個人理財習慣建議改善現金流，加快儲蓄的速度，同時按其財務目標進行長線理財計劃。

康宏今年再現股東爭議，月初亦正式被聯交所除牌，問及負面消息對客戶印象的影響，鍾國威指其代理業務受保監局、證監會等監管，客戶更為關注他們與銀行的理財服務的分別。

另外，百峯將於6月12日至7月11日舉行虛擬行山賽事，參賽者可自行選擇行山路徑，期內累積爬升高度至比賽指定高度，其中精英組需完成4000米高度。

鍾國威表示，比賽要求參賽者需妥善計劃和貫徹執行，與財務計劃相似，期望透過軟性活動來吸客。